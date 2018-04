Victoria de Suecia, manoseada por un fotógrafo acusado de abusos sexuales

Un medio sueco afirma que Jean-Claude Arnault, fotógrafo y marido de una de los 18 miembros de la Academia de los Nobel, manoseó el culo a la princesa Victoria durante un acto oficial. Él lo ha negado tajantemente.

Según el diario Svenska Dagbladet, los hechos ocurrieron durante un acto organizado por la Academia del Nobel, al que estaban invitados tanto la heredera al trono de Suecia como el artista. Tres testigos afirman que un ayudante de Victoria, que en aquel entonces tenía unos 20 años, tuvo que acudir al rescate para apartar la mano de Arnault, que tenía 60, del trasero de la princesa. Tras este capítulo, la familia real sueca advirtió a la Academia que nunca más debía permitirse que el fotógrafo se quedara a solas con la princesa.

El abogado de Arnault, que está casado con Katarina Frostenson, uno de los miembros de la Academia, ha negado los hechos: "Este nueva acusación es falsa y errónea y sólo busca dañar a mi representado", mientras que la Casa Real sueca no ha querido hacer declaraciones al respecto.

No obstante, no es la primera acusación de acoso sexual que recae sobre el fotógrafo. Hasta 18 mujeres han acusado a Arnault de acoso, intento de violación y violación, desde 1996 a 2017. El pasado mes de noviembre, la ex secretaria de la Academia, Sara Danius, reconoció ante la prensa que Arnault había "acosado y asaltado a académicas, esposas e hijas de académicos, al igual que a trabajadoras". El organismo tenía conocimiento de los hechos pero no los había investigado por no considerarlos "relevantes". Ahora, el escándalo sexual que envuelve la Academia ha provocado ya la dimisión de siete de sus 18 miembros y es probable que se cancele la entrega del próximo Nobel de Literatura.