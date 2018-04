El encontronazo de Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz en Gran Canaria: "Poco hombre, poco padre"

El alta hospitalaria de su hijo Nyan tras diez meses ingresado no parece haber calmado los ánimos entre la ex pareja. Este fin de semana, ambos han protagonizado un fuerte enfrentamiento en Gran Canaria que ha desembocado en una catarata de insultos en las redes sociales hacia el futbolista del Stoke City.

Según cuenta Partido a partido, Aurah Ruiz se encontraba celebrando el cumpleaños de una de sus amigas en un barco cuando la empresa propietaria de la embarcación las desalojó y finalizó el festejo. Al parecer, tal y como aseguran ellas, detrás de la decisión se encontraría Jesé Rodríguez (25), quien habría intercedido para arruinar la fiesta.

La ex tronista y sus amigas arremetieron después contra el ex madridista: "Nos cerraste el chiringuito, pero vamos a seguir la fiesta. Te acabas de pasar mucho, tu obsesión no acaba. Muy feo lo que has hecho. Poco hombre, poco padre... Eres un parapléjico... Gracias por echarnos del barco, maricón", decían a través de un directo de Instagram.

Aurah, al ver la repercusión que estaba teniendo la publicación, explicaba lo sucedido: "Hemos pagado todas un barco para celebrar el cumpleaños de mi amiga y de repente ha venido el dueño del barco, que es amigo de Jesé, y nos han echado", contaba mientras sus amigas arremetían de nuevo contra el extremo canario: "Tiene obsesión compulsiva y todo el mundo lo sabe".

La joven canaria, además, aprovechaba para echarle en cara su poca implicación como padre al acusarle de no haber aportado todavía "ni un bote de leche" y relataba su último encuentro con él. Según desveló, se acercó para pedirle explicaciones en tono conciliador y Jesé respondió con dos peinetas. La guerra continúa...