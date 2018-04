La novia rumana de Juan Luis Cebrián firmó el traje de Paquirrín en el bautizo de su hija

La noticia de que Juan Luis Cebrián había sido desbancado como mandamás de Prisa y obligado a dejar la presidencia de El País, y su salida del consejo editorial de la empresa, supone el final definitivo de una era de más de tres décadas en las que el académico ha conducido el grupo editorial. Ahora parece que las ilusiones de Cebrián, a sus 73 años bien llevados (nació el mimo año que Manuela Carmena), pueden dedicar más tiempo a la mujer con quien comparte su vida. Mihaela Mihalcia, su novia, es una joven empresaria rumana a la que vimos por primera vez junto al académico hace cuatro años, nada menos que el palco del Bernabéu.

La presencia de una aquella desconocida rubia daba fe de que quedaba atrás su complicado divorcio de la periodista Teresa Aranda, con la que estuvo casado 25 años y con quien tiene cuatro hijos. Aranda pedía 30.000 euros mensuales como manutención por sus hijos. La nueva pareja de Cebrián, de origen rumano, es una belleza de rasgos eslavos, no muy dada a los focos en actos sociales. No ha concedido ni entrevistas, ni declaraciones. Informalia la encontró junto a Juan Luis en la pasada Feria de Arco, a finales de febrero. Y es que Mihaela acompaña con frecuencia el editor, lo mismo a una feria de arte que a un viaje por el extranjero, una recepción en el Palacio Real o una noche en la ópera en el Teatro Real. La prensa rumana destaca en algún medio que las parejas de Cebrián y de Puigdemont, Marcela Topor, son, junto a la diputada del PP en Madrid Anka Moldovan, las tres rumanas más poderosas en España.

Ya el pasado mes de octubre, El Español recogía los datos que aparecen en el registro mercantil relativos a las posesiones de la diseñadora: tiene dos empresas. La primera, Bibi 22 SL, fue creada en abril de 2016 para la prestación de servicios de consultoría en la gestión empresarial en el área comercial. Su segunda compañía, Fablainmtm SL, la creó en junio en 2017 para la intermediación en el comercio de toda clase de prendas y la venta de los mismos.

Esta última tiene que ver con la noticia que publica este fin de semana Eduardo Verbo en El Mundo. La percha es nada menos que el bautizo de la segunda hija de Paquirrín, el hijo de Isabel Pantoja. La pirueta informativa se explica porque la empresa de la pareja del ex presidente de El País firma el traje que el DJ lució en hace una semana en la ceremonia con su bebé, en Castilleja de la Cuesta, Sevilla.

La marca Fablain que firma el modelo de Kiko procede de una tienda online especializada en la realización de trajes a medida y Mihaela es la responsable de marketing y administradora única de la sociedad, constituida en mayo de 2017 con un capital social de 3.000 euros y bajo el nombre de Fablainmtm S.L. según consta en el Registro Mercantil, tal y como recoge La Otra Crónica este sábado. El traje que el hermano de Chabelita lució (sin calcetines, por cierto), se puede adquirir a través de la web de Fablain por unos 700 euros. Por cierto, nos dicen que nada tiene que ver Kiko Rivera con la marca y que, probablemente, adquirió su traje pagándolo.

La empresaria de origen rumano no presume de pareja poderosa pero tampoco oculta que acompaña a su novio en sus viajes, sea la cumbre de Davos, a Dubai, Los Ángeles, Buenos Aires, Abu Dabi, Portugal, Ibiza o Nueva York. El año pasado estuvo en el festival de Cannes donde se fotografió con Will Smith. Tal y como recoge El Mundo, en la cuenta de Instagram Mihaela cuelga imágenes de su casa y selfies con personalidades como el Rey de España o Mario Vargas Llosa. Pero no con su novio.