La hija de Paz Padilla presume de 'amigo entrañable' en las redes sociales

Anna Ferrer (21) ha compartido un vídeo en su perfil personal de Instagram en el que aparece junto a un atractivo joven y los rumores sobre un posible romance se han disparado, alentados por el comentario de la hija de Paz Padilla: "Por fin", ha escrito junto a un corazón.

El chico se llama Rubén Cubillas y al igual que la hija de Paz Padilla es influencer. Todo apunta a que se trata de una amistad muy especial, ya que derrochan complicidad. En otra imagen, compartida por Rubén en su Instagram Stories, aparecen juntos en un coche.

Además, Anna comenta de forma habitual las fotografías que sube el modelo a las redes sociales. De hecho, en una de las últimas instantáneas, Rubén ha escrito: "Looking at you..." (mirándote), y Anna ha contestado: "¿At me?" (¿A mí?).

Looking at you.. Una publicación compartida de Rubén Cubillas???? (@rubencubillas) el 22 Abr, 2018 a las 12:26 PDT

Ninguno de los dos se ha pronunciado tras las informaciones que apuntan a mantienen algo más que una amistad. Rubén vive en Madrid, tiene una hermana que también es influencer, va a la universidad y compagina sus estudios con su trabajo de modelo. Entre sus seguidores destaca la mismísima Paz Padilla.