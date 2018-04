Tamara Falcó, punto en boca: "Ya no hablo más de mi madre, ella prefiere que me calle"

La hija de Isabel Preysler, que ha pasado unos días en Miami con sus sobrinos, ha sido una de las asistentes a la Bridal Fashion Week de Barcelona este jueves, donde habló de sus sobrinos, de su devoción por la Virgen y de su madre, a quien no le hizo demasiada gracia su entrevista con Bertín Osborne.

Tamara Falcó (36) ha opinado por primera vez sobre su famosa entrevista con Bertín Osborne: "La emisión me pilló en Perú, en la boda de una amiga, pero me iban llegando mensajes y yo '¡Adiós, qué ha pasado!', ¿sabes?". Y ha añadido: "La vi y me gustó bastante aunque acabé un poco agobiada de mí misma porque era mucha información de mí". Eso sí, hubo alguien a quien no le hizo demasiada gracia: "Mi madre se lo tomó bien pero sí que me dijo que mucha información, que preferiría que no hubiese hablado tanto". Lección aprendida, Tamara ya no hablará más de su madre: "A partir de ahora preguntadle a ella, yo ya no hablo más de sus cosas".

La hija de Isabel Preysler acaba de llegar de Miami, donde ha pasado unos días con su familia: "Viajé para ver a mis sobrinos, a todos, a los hijos de Chábeli y a los de Enrique, que no los conocía. Son los más guapos del mundo. Son ideales, qué pena que no les veáis la cara", ha dicho embelesada.

Tamara está volcada en su nueva faceta como diseñadora, que no le deja tiempo para encontrar el amor: "No le he cerrado las puertas ni soy demasiado exigente, pero no es fácil. La prensa me los espanta", ha afirmado risueña con su inseparable medalla de la Virgen: "Le rezo todo el tiempo".