La indirecta de Jennifer Lopez a su novio en su nuevo tema: "¿Y el anillo pa'cuando?"

La cantante ha presentado su nueva canción, llamada El anillo. En ella, la cantante hace referencias continuas a su novio, el ex jugador de béisbol Álex Rodríguez, del que dice que le trata como "una princesa", que le satisface como nadie y que le da todo lo que pide. Pero hay una pega: "¿Y el anillo pa'cuando?"

"Me tratas como una princesa, me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un trece de diez cuando estamo' en la cama", así comienza el nuevo tema de Jennifer Lopez, cuyo videoclip estará protagonizado por el actor español Miguel Ángel Silvestre, que se mostró más que feliz en las redes sociales al anunciar la noticia.

No son las únicas frases que hablan de su amor por el ex deportista. En el estribillo, JLo no se corta: "Nunca había sentido algo tan grande. Y me vuelve loca tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando. Ya lo tengo todo, pero...", dice antes de lanzar la indirecta: "¿Y el anillo pa' cuando?", repite en varias ocasiones.

Aunque no cabe duda de que se trata de un claro mensaje para su chico, la artista del Bronx ha negado la mayor y ha asegurado que no quiere precipitar las cosas: "No tengo que convencerte de nada. Nosotros estamos bien. Yo no quiero acelerar las cosas porque ya lo he hecho (y las relaciones no han funcionado). Ahora estamos viviendo el mejor momento de nuestras vidas, nuestros hijos se aman (y estamos disfrutando) de todas esas cosas buenas que uno pide al universo".

Teniendo en cuenta el mensaje que parece esconder la canción resultan un tanto sorprendentes sus explicaciones posteriores. No obstante, Jennifer ha descrito la canción como un mensaje para inspirar a las mujeres. Si ella lo dice...

Letra íntegra de El Anillo

Me tratas como una princesa, me das lo que pido

Tu tienes el bate y la fuerza que yo necesito

Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada

Te pongo un trece de diez cuando estamo' en la cama

[Estribillo]

Nunca había sentido algo tan grande

Y me vuelve loca tu lado salvaje

Tú me has dado tanto que he estado pensando

Ya lo tengo todo, pero

¿Y el anillo pa' cuando?

¿Y el anillo pa' cuando?

¿Y el anillo pa' cuando?

¿Y el anillo pa' cuando?

Hueles como me gusta

Me besas como me gusta

Me agarras como me gusta

Así, así, que a mí me gusta

Como muerde la fruta

Si sale de noche, me asusta

Sin mapa conoces la ruta

Así, así, que me gusta

Sigue aquí, papi estoy pa' ti

Dale atrás, que así somos las del Bronx

Don't stop, muevete má'

Que siga la fiesta conmigo nomá'

No pierdas enfoque

Papi tienes la clase cuando apenas la toque

Jonrón con tres en bases (damn, baby)

[Estribillo]

Nunca había sentido algo tan grande

Y me vuelve loca tu lado salvaje

Tú me has dado tanto que he estado pensando

Ya lo tengo todo, pero

¿Y el anillo pa' cuando?

¿Y el anillo pa' cuando?

¿Y el anillo pa' cuando?

¿Y el anillo pa' cuando?

No te pido na', yo no soy mujer regala'

Ponte en eso ya, sino papi, echa pa' ya

Oh, tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras

Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota

Las mujere' sabemos lo que nos toca

Si quieren todo eso, que nos pongan la roca

[Estribillo]

Nunca había sentido algo tan grande

Y me vuelve loca tu lado salvaje

Tú me has dado tanto que he estado pensando

Ya lo tengo todo, pero

¿Y el anillo pa' cuando?

¿Y el anillo pa' cuando?

¿Y el anillo pa' cuando?

¿Y el anillo pa' cuando? (¿te gusta verme bailar?)

¿Y el anillo pa' cuando?