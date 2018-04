La cantante Lorena Gómez rompe con Antonio Barragán, futbolista del Betis

La artista catalana, ganadora de Operación Triunfo en la edición de 2006, y el lateral del Betis han puesto punto y final a su relación tras ocho meses de amor. El fin de su idilio se produjo antes de Semana Santa, momento en el que la cantante abandonó el chalet de la exclusiva urbanización Simón Verde, en Sevilla, propiedad del jugador.

Pese a la ruptura, Antonio Barragán (30) no tira la toalla y aún piensa en una posible reconciliación: "Antonio pretende volver con ella a toda costa aunque de momento está haciendo su vida, incluso escribe mensajes a otras chicas", han informado fuentes cercanas de la ex pareja a El Español.

Ambos coincidieron hace unos días en la Feria de Abril. Aunque se desconoce si se vieron y compartieron tiempo juntos, lo cierto es que ambos colgaron imágenes a las redes disfrutando de la festividad sevillana los días 16 y 17 de abril. Eso sí, la artista se alojó en un hotel de Sevilla y no en la casa que compartía con Antonio cuando eran novios.

Por el momento, parece que lo suyo no tiene marcha atrás. En los últimos días, además, Lorena se ha dejado ver en el Santiago Bernabéu e incluso celebró su cumpleaños en el RealCafé Bernabéu, algo que podría no gustar a su ex: "A Antonio no debe hacerle nada de gracia que Lorena esté dejándose ver por sitios que pertenecen a uno de sus equipos rivales más fuertes. Aún así él tiene intención de arreglarlo con ella", contó la misma persona al medio.