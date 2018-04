El príncipe Enrique elige a su hermano Guillermo como padrino

Kensington confirma que el príncipe Guillermo será el padrino de su hermano en la boda con Meghan Markle. "El duque de Cambridge se siente honrado de que se lo haya pedido y está deseando acompañar a su hermano en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor el 19 de mayo", dice el comunicado que ha tuiteado el palacio.

Junto a la noticia han sido tuiteadas una serie de fotografías del álbum familiar de los hijos de Diana de Gales, entre ellas, una de la boda de Guillermo y Kate Middleton en la que fue Harry el que hizo de padrino, . honor que le devuelve ahora su hermano.

La función del padrino consiste en custodiar los anillos y dar un discurso el día del enlace. Pero también es el responsable de organizar la despedida de soltero de su hermano. La de Guillermo se desarrolló durante una jornada de tiro al plato y surf en Devon. Pero tratándose del príncipe Harry, cuyas juergas de ocupaban portadas en los tabloides de medio mundo, podemos esperar cualquier exceso antes de sentar la cabeza oficialmente.

Meghan Markle no ha confirmado si será su padre el que la acompañe al altar. El pasado miércoles la revista Hola publicaba unas fotos del iluminar retirado haciendo deporte, se supone que para perder algún kilo de más. Tampoco se ha desvelado el nombre del tercer hijo de los duques de Cambridge.

