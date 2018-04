Kanye West ama a Donald Trump y Twitter se le echa encima

El marido de Kim Kardashian se ha convertido en la diana de todos los haters este jueves después de lanzar un tuit apoyando al presidente de Estados Unidos. La oleada de insultos ha sido tal que incluso su mujer ha salido a defenderle.

Todo comenzó con una fotografía. En ella aparecía la gorra de beisbol que Trump utilizó durante su campaña presidencial con el mensaje 'Make America Great Again' (Haciendo que America vuelva a ser grande). West acompañó la imagen con un simple 'Por supuesto' y la polémica estaba servida. Cientos de críticas inundaron su muro y los insultos hacia él se multiplicaron en pocas unas horas. El rapero contestó a todos sus haters con otro mensaje: "No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la masa no me puede obligar a no amarlo. Somos ambos energía del dragón. Él es mi hermano".

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought.