Cristina Cifuentes: vestida para robar

Con un sencillo modelo recto con largo por debajo de la rodilla y un abrigo de tweed, ambos en su color fetiche: azulón. A juego los zapatos, unos salones de Prada. Así vestía Cristina Cifuentes el día que decidió robar dos cremas antiedad en un centro comercial en 2011.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid no ha vuelto a lucir este mismo outfit (normal, no le dio muy buena suerte aquel día) pero sí ha utilizado en múltiples ocasiones el mismo color, que a juzgar por su armario, parece uno de sus favoritos: vestidos, chaquetas, jerseys, camisas e incluso en looks de gala, como la entrega de premios Personaje del año 2014 que organizó Vanity Fair o la recepción en el Palacio Real.

Este miércoles, sin embargo, Cifuentes ha dejado su amado Klein en el armario para lucir un sencillo traje blanco, el color de la pureza, la inocencia, la virginidad, la transparencia. Un modelo de Zara que algunos han calificado como un atrevimiento y que ha combinado con unos pendientes con cuatro dobletes de madreperla firmados por Coolook, los mismos que luce en ocasiones especiales la reina Letizia. El mismo look con el que compareció ante la Asamblea de Madrid el pasado mes de junio.