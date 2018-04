Donald Trump tiene una hermana gemela en Galicia: la broma que inunda las redes

Se llama Dolores Reis, tiene 64 años y vive en Nantón, en la comarca de Bergantiños. Se ha convertido en el último éxito de las redes sociales gracias a su llamativo parecido físico con el presidente de Estados Unidos.

Ceño fruncido, mandíbula rotunda, pelo rubio... La similitud física entre Donald Trump (71) y esta mujer gallega ha dejado boquiabiertos a los internautas, que han compartido la imagen por las redes sociales. La señora se llama Dolores Reis y aparece en mitad de un campo con la típica indumentaria labriega gallega, ya que se dedica al cultivo de la patata en Nantón, su tierra natal. Tiene 64 años y está encantada: "Madre mía, mi foto ha llegado muy lejos. Digo yo que será por el color del pelo", le ha dicho a sus allegados, tal y como recoge El Mundo.

La autora de la fotografía es Paula Vázquez, una periodista gallega que trabajaba en un reportaje para La Voz de Galicia. Asegura que sólo se dio cuenta del parecido entre Dolores y Trump cuando lo vio en las redes sociales y que, preocupada por si la señora se había enfadado, la llamó: "No está nada ofendida. Yo temía que me regañara al aparecer por ahí, pero para nada, está encantada. Yo creo que ella no es consciente de quién es Donald Trump ni de lo que pensamos de él", ha dicho la reportera al citado diario.