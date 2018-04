La desgarradora carta de la ex novia del DJ Avicii: "Despiértame cuando todo termine"

El DJ sueco falleció el pasado viernes en Mascate, capital de Omán, por causas que aún son un misterio. Desde ese momento, personas de toda índole se despidieron de él y le homenajearon en las redes sociales. Entre todos destacan las palabras de su ex novia, Emily Goldberg.

La joven ha compartido una serie de imágenes rememorando su relación con Avicii en Instagram. Junto a ellas, Emily escribía una desgarradora carta: "'Vamos, bebé, no te rindas con nosotros. Elígeme y te enseñaré el amor' Esta es la letra de una canción que Tim escribió para mi. Ojalá hubiera estado a la altura de ellas. Durante los dos años que estuvimos juntos fue mi confidente más cercano y mi mejor amigo. Ahora no puedo mirar a Bear (su perro) sin pensar en que nunca volveré a ver su cara otra vez. Aún estoy recapitulando los recuerdos y agradeciendo todos nuestros mensajes y palabras bonitas. Despiértame cuando todo termine porque no quiero que sea real".

En otra de las publicaciones compartidas por Emily, mostraba un fragmento de una de sus últimas conversaciones con el DJ vía WhatsApp. En la misma, ambos se declaraban su amor y reconocían que se echaban de menos.

Tras estos post, algunos de sus seguidores le dieron ánimos y lamentaron la trágica pérdida, mientras que otros no se creían sus lágrimas y le acusaron de aprovechar el fallecimiento de su ex novio para alcanzar fama.