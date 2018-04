Beyoncé y su hermana se la pegan en el escenario de Coachella

La mujer de Jay-Z ha despedido el festival musical más importante de Estados Unidos por los suelos y no lo ha hecho sola: arrastró con ella a su hermana Solange (31), que la acompañaba en el escenario.

Beyoncé (36) fue la encargada de abrir y cerrar la última edición de Coachella en una espectacular vuelta a los escenarios que ha coronado con una caída viral. La cantante actuaba este fin de semana junto a su hermana, Solange, a la que abrazó con efusividad tras dar por finalizada su canción. La emoción y la mala pata la hicieron escurrirse y la diva acabó por los suelos y con su hermana encima. Ésta reaccionó rápidamente y se le levantó como si no hubiera pasado nada, mientras que Beyoncé pataleaba desde el suelo fingiendo que era parte de la coreografía.

Another fave moment was when Bey tried to pick up Solange and they fell lol pic.twitter.com/VWhkJqHXqS