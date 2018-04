Blanca Romero y su hija Lucía Rivera desfilan juntas para Pronovias y eclipsan todo lo demás

El desfile de Pronovias reúne en cada pasarela a las modelos más espectaculares del mundo. Desde algunas de las tops más llamativas del show de Victoria Secret, hasta Irina Shayk, invitada de honor de la firma, aunque esta vez la ex de Cristiano Ronaldo ocupó sitio de honor en el front row y no se vistió de novia como había ocurrido otros años. A pesar de tanta belleza junta y de la presencia de invitadas como Irene Rosales, señora de Kiko Rivera (en el postbautizo), de Rosanna Zanetti, la prometida de David Bisbal, y de otras caras famosas, el impacto de la noche se produjo cuando Blanca Romero y su hija Lucía Rivera entraron en escena juntas por primera vez en una pasarela.

La actriz asturiana y la hija que aportó a su matrimonio con Cayetano Rivera estaban anunciadas como pareja pero aun así, la firma nupcial catalana se apuntó un tanto pues su aparición fue todo un impacto visual. No es habitual que dos modelos desfilen en pareja, aunque se trate de madre e hija como en este caso. Pero es que Blanca y Lucía tampoco tenían nada que ver con esos cuerpos de infarto y la forma de moverse del resto del elenco. Lo suyo es otra cosa y se trataba de hacer ruido. Lo consiguieron.

Blanca, que con 41 años duplica con creces la edad de su hija, llevaba un tiempo fuera del circuito, apenas sin trabajar, viviendo en la casa familiar de Gijón. "Y ha sido por algo muy sentimental", explica a Informalia. "Decidí estar cerca de mi bisabuela cuando cumplió 91 años porque pensé que no viviría mucho más y me hacía ilusión cuidarla. Y resulta que vivió hasta los 96. ¡Ella había enterrado a tres maridos! Por eso he estado 5 años desaparecida. Ahora volveré al trabajo poco a poco".

Por su parte, Lucía Rivera estaba encantada de coincidir en Pronovias con Irene Rosales, la esposa de su tío Kiko. Después de años distanciada de Cayetano, el padre que le dio su apellido, Lucía ya es una más entre los Rivera-Ordóñez-Pantoja.

Lucía sigue los conciertos de su tío Kiko Rivera como una admiradora más y ha estado viviendo en la casa de Sevilla del hijo de Isabel Pantoja, donde acudió para conocer a la pequeña Carlota, la segunda hija de Irene y Paquirrín. Y fue Kiko quien acompañó a Lucía a la casa de Cayetano y Eva González para que conociera a su hermanito Cayetano. Del supuesto romance que vivieron Lucía Rivera y Gonzalo Caballero a principios de este año, nada más se supo. El torero, muy amigo de Froilán Marichalar, ha aparecido últimamente junto a su hermana Victoria Federica, que amante de la fiesta como sus padres, hermano y abuelo, le sigue por las plazas. ¿Pura afición o algo más?