Ana Morgade está dispuesta a todo para ser madre: "No descarto follar, incluso"

La presentadora, actriz y monologuista no llega a Informalia por su trabajo en televisión, ni por nada que tenga que ver con su programa, sino por un asunto de su vida que tiene que ver con su maternidad y que ha enfrentado a Morgade con la revista Diez Minutos.

El semanario publicó en su web una entrevista con la madrileña en la que aseguró que, a sus 38 años, sigue pensando en ser madre. "Me encantaría y no me importaría ser madre soltera. Haré lo que haga falta para conseguir ese propósito", respondió..

Luego ella publicó en Twitter una captura de pantalla de la entrevista y aseguró que ésas no fueron sus palabras. "No descarto follar incluso. Estoy muy loca. #RespuestasQueUnaJuraríaQueNoHaDicho #Madresesperada #LasFloresYLasAbejas

Ante la respuesta de Morgade, Diez Minutos publicó el audio íntegro de la entrevista en su página web.

Tienes 38 años... ¿Y la maternidad?

Tengo 38 años y, de momento, no tengo maternidad pero me queda un poco. Ahora por suerte la ciencia está de nuestro lado.

¿Pero no te apetece?

Por supuesto. Una de las grandes fuentes de humor son los niños y me encantaría tener alguien de quien aprender en casa.

¿Serías madre soltera?

Yo, madre, lo que haga falta. Madre soltera, madre casada, madre divorciada, madre viuda... yo, madre.

Ana Morgade contestó después su tuit al periodista Daniel Carande, el autor de la entrevista, y matizó que no estaba "indignada" y que había bromeado con la "desesperación" por convertirse en madre.