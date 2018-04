Irina Shayk conquista Barcelona pero no se viste de novia

La modelo rusa aterrizó este fin de semana en la Ciudad Condal para presentar la nueva colección de Pronovias. En esta ocasión, no obstante, el ángel de Victoria's Secret no desfilará vestida de novia en la Barcelona Bridal Fashion Week, sino que actuará en calidad de invitada especial como madrina de la colección Atelier 2019.

Para su nueva visita a España, Irina Shayk (32) lució un sofisticado vestido negro, marcado por las transparencias tan características de la marca y elegido por el director artístico de la empresa, Hervé Moreau. Ambos posaron juntos y mostraron dos de los vestidos de novia que las modelos lucirán en el desfile inaugural en la pasarela.

Durante su encuentro con la prensa, la ex de Cristiano Ronaldo se mostró encantada de volver a pisar tierras españolas: "Cuando me propusieron ir a España dije: 'Allá vamos'", asegura la rusa, que es una apasionada de la tortilla de patatas, el jamón y su maravilloso clima, tal y como cuenta El Periódico.

La maniquí recibió junto a Bradley Cooper (43) a su primera hija, Lea de Seine, hace poco más de un año. Este domingo hizo balance de ello: "Pienso que, aunque seas madre, puedes hacer lo que quieras: trabajar, viajar y cualquier cosa (...) La mujer rusa es una mujer fuerte", aseguró.

Además, Shayk dejó un mensaje para la gente joven: "Tienen que amar sus cuerpos, porque solo se vive una vez. No importa que tengas una talla 34 o 40. Sé tú mismo. Tienes que ser agradable, tener sentido del humor, ser un ser humano... Los jóvenes tendrían que acordarse de esto». Este es mi mensaje".

Preguntada por el vestido de novia que lucirá Megan Markle en su boda con el príncipe Enrique, Irina no se mojó: "No tengo ni idea. Ni tan siquiera sé si asistiré", dijo antes de provocar la sorpresa entre los presentes: "Nunca he ido a una boda", sentenció.