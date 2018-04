Diez cosas que debes saber sobre Lara Álvarez: del Opus Dei a Honduras

Ha pasado un mes desde el comienzo de Supervivientes y no se puede decir que Lara Álvarez no esté trabajando mucho. Cuando se marchó a Honduras confesaba la presentadora que es un programa duro para los concursantes pero también para ella. Eso sí, como podemos comprobar, siempre queda un momento para relajarse en una de las paradisíacas playas de arena que ha dejado el temporal. Lara vive junto al resto del equipo en un resort en la costa y ya cuenta los días para regresar y hacer su vida normal pero... ¿Cómo es la vida normal de esta asturiana que pasa varios meses al año en el Caribe?

1. Iba para la radio

A poco más de un mes para cumplir los 32 años, se puede decir que ya no es ninguna novata pero al principio le daba vergüenza hacer televisión. Así lo confesaba ella misma en su aventura con Jesús Calleja. "Iba para la radio", decía ella.

2. Ha tenido novio famosos y no tan famosos

Ahora ya no le da corte salir ante toda España con esos biquinis tan bonitos, pero lo que no soporta es que la pillen con novios y ligues, y eso que ha salido con personajes muy conocidos. Su relación más célebre fue la que protagonizó junto a Fernando Alonso, con el que corrió por Estados Unidos; pero no ha sido el único deportista en pasar por su vida. Con Sergio Ramos también fue a algún partido.

3. Es empresaria

Lara cuenta con su propia marca de ropa y puede presumir de contar con un gran don para la moda. Su firma se llama Blue Palm, en homenaje a un tipo de palmera americana, y se supone refleja el espíritu juvenil y fresco de la gijonesa.

4. Corredora de rally

Ya sabemos que es una aventurera pero más allá de su trabajo en Honduras se puede decir que su vida es trepidante y está repleta de adrenalina. ¿Quién puede decir que se ha lanzado en paracaídas? También adora hacer surf pero lo que no sabe mucha gente es que la ex de Fernando Alonso llegó a hacer la competencia a su paisano, el piloto asturiano, porque Lara ha probado el rally.

5. Es una entusiasta de los animales (sobre todo a su Choco)

??y al fin TÚ?? #choco Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 18 Jul, 2017 a las 1:15 PDT

6. Tiene un tatuaje en la nuca dedicado a su abuela

Tiene completa adoración por su abuela, quien tenía una floristería, 'La orquídea', y en su honor la presentadora lleva tatuada una de estas flores en su nuca. ¿Por qué ahí? Dicen que "en la nuca pones lo que quieres proyectar, y yo a es a ella, a mi abuela".

7. Quiere ser madre

"No me he puesto un límite de edad, pero sí encontrar a la persona adecuada. Con la maternidad no hay bromas. Quiero ser madre, pero quiero encontrar la persona que me dé la tranquilidad que, pase lo que pase en mi relación, esa persona puede ser un gran padre para mis hijos".

8. Quería ser cantante

No canta mal pero es solo una afición, su sueño frustrado, según ha confesado y demostrado.

9. Amaba a Laura

Su primera aparición pública fue en el videoclip de la mítica canción Amo a Laura, probablemente la campaña publicitaria de MTV que más se recuerda. La repercusión del anuncio fue tal que a la universidad a la que iba la por entonces estudiante no le sentó nada bien.

10. Estudió en una universidad del Opus Dei

¿Y por qué se molestaron en donde ella se preparaba para ser periodista? Porque para los que recuerden el anuncio, podía ser tomado en cierta medida como un ataque irónico contra la Obra. La propia Lara lo explica: "En aquel momento estaba en una universidad del Opus y me recriminaron el anuncio, porque pensaban que me reía de ellos. Pero era solo un trabajo, estaba haciendo un anuncio como actriz, nada más", se justifica la presentadora.