Toño Sanchís pierde el apoyo de su mujer tras el varapalo judicial: Lorena quiere pactar con Belén Esteban

La victoria de Belén Esteban contra su ex representante no solo supone un terrible varapalo para Toño Sanchís en lo económico. Si perder su casa y verse obligado a entregar a su peor enemiga una cantidad que puede rozar los 600.000 euros, la vía penal anunciada por la madre de Andreíta contra su ex mánager y Lorena, su mujer, es una amenaza aún más terrible porque la sombra de la cárcel planea sobre el asunto.

La presión ha causado además el primer destrozo dentro de la unidad familiar, tal vez de lo poco que le quedaba al representante. Eso significa que Lorena Romero, madre de sus cuatro hijos y titular de la empresa que representaba a Belén Esteban, puede traicionar a su marido, asumir la humillación, y arrodillarse ante la ex de Jesulín de Ubrique con tal de librarse de ingresar en prisión y salvaguardar el futuro de sus hijos.

Toño asegura sin embargo que la relación con su mujer es irrompible pero el suplemento de ABC afirma lo contrario, es decir, que la situación ha provocado un desgaste del matrimonio. En este sentido, Corazón TVE habla de Lorena como una especie de infanta Cristina en el Caso Nóos. "Insiste en que ella no era consciente de la gran mayoría de las decisiones que Toño tomaba en su nombre". Lorena tenía con Belén una relación casi de hermana, y de algún modo se considera una víctima más de lo que la revista califica como "burdo pillaje de Toño".

La novedad es que Lorena estaría buscando un acuerdo con Belén que le sirva para afrontar los pagos de forma fraccionada. Para ello, lo que busca Lorena es una conversación con Belén, cara a cara, sin abogados, que le permita sacar adelante a su hijos y, quién sabe, poder seguir en su casa al menos hasta que tenga otro techo bajo el que alojarles.