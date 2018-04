La cuñada de Kubrat de Bulgaria dispara contra Letizia en defensa de doña Sofía

Kubrat de Sajonia-Coburgo, más conocido como Kubrat de Bulgaria, lleva la sangre tan azul como el que más, y es uno de los incondicionales de la la Familia Real española. Casado con Carla Royo-Villanova, jamás abriría la boca para opinar en ningún tema delicado, y menos en un asunto como el que ha enfrentado a la Reina Letizia y doña Sofía. Pero su cuñada, la hermana pequeña de su mujer, se ha explayado, y no es la primera vez que ataca a la esposa de Felipe VI.

Primero fue Marie Chantal Miller, la mujer de Pablo de Grecia, sobrino de doña Sofía, quien se lanzó contra doña Letizia cuando dijo eso de que ahora enseña su verdadero rostro tras el número de la catedral de Palma. Vega Royo-Villanova trabaja como bloguera de moda y se ha convertido en referente para muchas marcas. Considerada una socialité internacional, sus opiniones sobre moda y estilo son tenidas en cuenta puesto que es toda una trendsetter. Casada desde hace dos años y medio con el empresario argentino y jugador de polo Marcelo Berenstein, vive con él en Estados Unidos desde 2014 y tienen dos hijos. La hermana pequeña de la princesa de Panagiuristhe conoció en los Hamptons, al este de Long Island, en el estado de Nueva York, en julio de 2013.

El ataque a Letizia es en realidad una defensa a ultranza de doña Sofía, pero se filtra en este momento y no deja lugar a dudas en cuanto a intenciones. Lo mejor es leer, cosa que podemos hacer gracias a este tuit compartido por Pilar Eyre. Básicamente, Vega deja claro que la abuela doña Sofía es un ejemplo en todo, que jamás tuvo un mal gesto.

Me ha llegado por casualidad este artículo tan bonito de Vega Royo Vilanova, me encantaría que alguien que la conociese le diera las gracias de mi parte (y, seguro, de doña Sofía). pic.twitter.com/Sk8eAATbAo — Pilar Eyre (@pilareyre) 4 de abril de 2018

Se da la circunstancia de que no es la primera vez que la cuñada de Kubrat de Bulgaria dispara contra doña Letizia. Y la vez anterior fue mucho más directa. El rey Guillermo de Holanda cumplía medio siglo hace ahora justo un año y ante tan especial escaparate real, la plebella quería remarcar su estilo con un Stella McCartney que le garantizaba elegancia. Sin embargo, una pifia o desliz con el labial, que tiñó sus dientes de rojo, hizo que llovieran críticas contra la mujer de Felipe Vi. Tampoco se salvaron los zapatos de la Reina, que fueron bautizados en las redes sociales como zapatronchos. Una de aquellas haters fue nada menos que Vega Royo-Villanova, hermana de Carla Royo-Villanova, cuñada de Kubrat de Bulgaria.

Un periodista especializado en crónica social compartió una fotografía de los zapatos junto a la frase Majestad, esos zapatos. Fue entonces cuando Vega respondía: "La cabra siempre tira al monte. Donde no hay, no hay .". No caben interpretaciones: la bloguera no solo llama cabra a la Reina de España, y plebeya, sino que descalifica el outfit (el calzado) zapatos de plataforma estilo peep toe.