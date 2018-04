Bibiana Fernández, acusada de fomentar el maltrato animal en Punta Cana

La actriz se ha relajado unos días en Punta Cana, lejos de las sesiones teatrales, las giras por toda España y las colaboraciones televisivas que la tenían muy estresada en los últimos meses. Allí ha disfrutado de palmeras, cocoteros, aguas cristalinas, arena blanca... Aunque no todo ha sido positivo: una fotografía compartida en redes sociales ha originado una tremenda discusión y la propia Bibiana Fernández (64) ha tenido que intervenir para dar por zanjada la pelea.

La imagen en cuestión muestra a la musa de Almodóvar en el agua, muy sonriente mientras coge un monito y un guacamayo, dos de los animales que suelen utilizar en la zona como reclamo turístico para cobrar a cambio de fotografiarse con ellos. Una actividad inocente para muchos pero que algunos grupos animalistas critican muy duramente: "Están encadenados, las alas cortadas, son esclavos".

El aluvión de críticas por la imagen de Bibiana fue tremendo. Cientos de internautas la acusaba de hipócrita y frívola, de ser cruel con los animales y de formentar el maltrato de los mismos: "Tú eres tonto y en tu casa no lo saben", le espetó a éste. Los comentarios que no le hicieron ninguna gracia y como le resultaba imposible responder uno por uno, respondió a todos con un texto seco y determinante: "Bueno familia, tomo esta foto del columpio como una metáfora. Estoy hasta el moño de los dietistas aficionados, de los que quieren que denuncie sin conocimiento a un chaval que se gana la vida, y posiblemente la de su familia, con un loro y un mono. No tengo constancia de que hubiera mal trato y aquí soy una turista, no voy a marcar mis reglas si no a respetar el país que me acoge, así que esto es un cuento ilustrado, quien quiera bien, quien no que se vaya. Y decir que no me mojo es una frivolidad, mi vida entera es un compromiso con la libertad, ésa es mi bandera", ha expresado Bibiana.