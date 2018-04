Álex González, pillado con la actriz Olivia Munn

El actor madrileño podría tener una nueva ilusión en su vida. Tras su romance fallido con la piloto de F1 Carmen Jordá, en los últimos días ha sido visto paseando por Los Angeles junto a la conocida actriz, famosa por sus papeles en películas como Iron Man, Mordecai o en algunas de las saga X-Men.

Según se aprecia en las imágenes, captadas por ¡Hola!, Álex González y Olivia Munn mantienen una gran relación de amistad, o quizás algo más, en la que no faltan los gestos de complicidad, las sonrisas y las caricias, siempre refugiados en el interior del vehículo con el que salieron a realizar unas compras por Hollywood.

En una de las instantáneas, Álex aparece con un gran ramo de rosas mientras Olivia le esperaba en el coche. Antes de la escena fue ella la que entraba en una tienda y él quien se quedaba esperando en el automóvil.

Aunque se desconoce si su relación traspasa el umbral de la amistad, lo cierto es que ambos están solteros. Munn rompió el pasado verano con el jugador de fútbol americano, Aaron Rodgers y ha desmentido en los últimos meses los rumores que le emparejaban con Chris Patt, ex de Anna Faris, y Justin Theroux, ex marido de Jennifer Aniston desde hace unas semanas. "¿Podrían dejar de relacionarme con los ex de mis amigas?", escribió en las redes la intérprete, que ahora ve cómo se la relaciona con un nuevo hombre, Álex González.