Marie-Chantal, sobrina de la reina Sofía, contra Letizia: "Ha mostrado su verdadera cara"

La mujer de Pablo de Grecia, sobrino carnal de doña Sofía y primo del Rey Felipe, se posiciona contra doña Letizia tras el econtronazo entre las dos reinas. El vídeo del pasado domingo de Pascua en la Catedral de Mallorca, en el que Letizia y su suegra viven un desencuentro en público sin precedentes ya ha provocado las primeras reacciones.

Las de la familia real Griega no se han hecho esperar y, por supuesto, se decantan del lado de doña Sofía y por tanto, en contra de Letizia. Que si ninguna abuela merece ese trato, que si Letizia ha mostrado su verdadera cara, que si está muy enfadada, que si la familia es lo primero...

Marie-Chantal ha utilizado su perfil personal de Twitter para mostrar su malestar contra su prima política. En una conversación en las redes con el periodista Martín Bianchi, después de preguntar si el vídeo era cierto, ha querido saber qué decía la prensa española: "¿Qué dice la prensa española? Esto es horrible", ha escrito en un tuit.

No grandmother deserves that type of treatment! Wow she's shown her true colours

Más tarde, la conversación ha continuado y la mujer de Pablo de Grecia ha mostrado su enfado con Letizia: "¡Esto me hace sentir muy enfadada!". Pero lo más sorprendente de todo ha sido el cuarto tuit de la sobrina política de Doña Sofía: "¡Ninguna abuela se merece ese tipo de trato! Wow, (Letizia) ha mostrado su verdadera cara". Finalmente, Marie-Chantal ha publicado una fotografía en la que aparece con la familia real Griega y ha escrito: "¡Abuelos felices! La familia es lo más importante".

Happy grandparents! Family is what it's all about ?????????????? pic.twitter.com/z6PCx8IWVS