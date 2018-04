Apolonia Lapiedra deja a Álvaro Muñoz Escassi: "Me harté de que fuera celoso"

La actriz de cine para adultos ha puesto punto y final a su relación con el jinete. Lo ha desvelado ella misma este lunes y ha contado los motivos que le han llevado a tomar la drástica decisión: "Me harté de su actitud conmigo, de que fuera celoso y de que me pidiera que dejara el mundo del porno".

Apolonia Lapiedra (25) ha desvelado a Okdiario que Álvaro Muñoz Escassi (43) no se ha tomado demasiado bien esta ruptura, que tuvo lugar hace una semana: "No ha dejado de llamarme y de escribirme mensajes desde entonces". Y ha añadido: "Parecía un príncipe azul y es justo lo contrario".

Según cuenta, el ex de Lara Dibildos no ha sido capaz de aceptar el trabajo de la actriz, que ya confesaba sus desencuentros íntimos hace unos días: "En los rodajes siempre le tengo que llamar y explicarle minuciosamente todo lo que hago. A veces es muy difícil porque tenemos que desconectar los móviles, no solo dejarlos en silencio, y me agobio mucho".

Apolonia aseguró que Escassi, con el que ha mantenido una relación sentimental desde enero, insistía a diario en que abandonara su profesión: "Me dice que lo deje. Que me haga modelo y actriz normal, pero yo no quiero dejarlo. No ahora que he conseguido ser la actriz porno mejor pagada".