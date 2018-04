Maradona planta a su hija Dalma en el altar

El pelusa dijo que sería el padrino en el enlace de Dalma Maradona (31) y Andrés Caldarell (31). No obstante, Diego Armando Maradona (57) fue el gran ausente de la ceremonia que se celebró el pasado 31 de marzo en Buenos Aires. ¿El motivo? El propietario del equipo que entrena en Dubai le prohibió faltar a un partido de liga que consideraba importante, o al menos eso dice su abogado.

Al principio, el ex futbolista le había comunicado a Dalma que iba a asistir a la ceremonia. Sin embargo, el pasado jueves, el abogado de Maradona, Matías Morla, desveló en Twitter que ese día Diego tenía un partido muy importante y que estaban esperando la autorización del jeque para viajar.

Horas más tarde, Dalma utilizaba las redes sociales para explicar que no entendía que prohibieran a su padre asistir a su enlace y aseguró que le encantaría que estuviera presente en uno de los días más importantes de su vida.

"¡Ojalá le den permiso para venir! Ya que juega contra el último de la tabla que nunca ganó un partido y porque justamente después de mi casamiento le quedan tres partidos más. ¡Por lo tanto en esta fecha no se define nada! ¡No hay nada clave! Va a volver y su equipo va a seguir peleándola como lo hizo hasta ahora", dijo Dalma, afirmando también que Maradona le había dicho que iría a su boda y mostrando su incredulidad porque le denegaran el permiso.

Explicaciones para que me dejen de quemar el teléfono!Y no tengo nada más que decir que esto!???? pic.twitter.com/kNyWisiakb — Dalma Maradona (@dalmaradona) 29 de marzo de 2018

Finalmente, Maradona no viajó desde Dubái hasta Buenos Aires y fueron la hermana de Dalma, Gianinna, y su madre, Claudia Villafañe, quienes la acompañaron en su día. También estaba con ella su hijo, Benjamín Agüero, fruto del romance de la actriz con el Kun Agüero, ex jugador del Atlético de Madrid, que fue el encargado de llevar los anillos.

El domingo, un día después de la boda, Maradona publicó un texto en Instagram donde relataba la victoria de su equipo, remarcando que era un partido importante para ellos pero sin referirse a su ausencia en el casamiento de su hija.

Estas palabras reavivan los rumores que aseguran que Diego no acudió a la ceremonia para evitar una cita a la que tenía prohibido, por orden de Dalma, acudir con Rocío Oliva, su actual novia y que fue acusada de ladrona por él mismo durante uno de los paréntesis de la turbulenta relación. Medios argentinos aseguran también que los que le conocen afirman que nada le hubiera detenido para asistir a la ceremonia si lo hubiera deseado de corazón.

Diego, de nuevo abuelo

El ex futbolista ha sido abuelo por segunda vez. El diez argentino se mostró emocionado y lo compartió la noticia con todos sus seguidores en Instagram: "Es hermoso. Estoy muy feliz y me llena el corazón. Lo voy a disfrutar como no lo pude hacer con mi hijo Diego". El hijo de Diego Junior y Nunzia Pennino pesó 3,480 kg y tiene el nombre de su abuelo, ya que sus padres han decidido llamarle Diego Matías Maradona.