Dulceida, vilipendiada en las redes por las imágenes de su safari en África

La influencer se ha convertido en una de las grandes protagonistas del día después de compartir varias imágenes y vídeos de su estancia en Kenia, donde ha disfrutado de un safari. Las polémicas publicaciones, en las que aparecía con habitantes del país, han originado una enorme corriente de críticas en las redes sociales.

En una de las imágenes, Dulceida muestra el desayuno que le han preparado durante el safari. En otra, aparecen unos niños keniatas luciendo las gafas de sol que les acaban de regalar tanto ella como su novia, Alba Paul. Ambas también han subido otros momentos de su increíble viaje entre leones y elefantes.

Lo más fuerte del día lo de Dulceida yendo a sitios donde falta hasta el agua a que le preparen el desayuno en medio de la selva y luego sacarse la fotito con los niños rollo he visto lo peor de este mundo menos mal que los hice sonreír regalándoles gafas del Zara pic.twitter.com/9cR5qHKG05 — Paula (@_Pach) 2 de abril de 2018

Masai Mara ???? #safari #efmoment Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el Abr 1, 2018 at 12:11 PDT

Las instantáneas no han sentado nada bien a los usuarios de Twitter, que han cargado contra ella, acusándole de "poca sensibilidad" y de "mal gusto". Tantas han sido las críticas que su nombre es Trending Topic en la red social.

Dulceida es la mejor representación del mundo influencer. Una pandilla de idiotas, superficiales e ignorantes, que viven una vida ficticia para hacer soñar a sus seguidores con un mundo irreal. — Adrián Lede (@lede_b) 2 de abril de 2018

"Dulceida es la mejor representación del mundo influencer. Una pandilla de idiotas, superficiales e ignorantes, que viven una vida ficticia para hacer soñar a sus seguidores con un mundo irreal", dice un usuario. Otra, aún iba más lejos: "Esta persona se ha marcado un viaje a un poblado donde las reservas de agua se están agotando para subir fotitos suyas bañándose y regalarles a estos niños unas gafas de sol de su propia marca, subirlo a Instagram y cobrar por ello".

Lo que pasa con Dulceida y similares, es que habéis hecho influencers a gente que en mi casa siempre han sido llamados gilipollers. Y ahora os sorprendéis de que un gilipollers hace gilipolleces. — Doña Potorro ???? (@LadyPotorro) 2 de abril de 2018

Esta persona se ha marcado un viaje a un poblado donde las reservas de agua se están agotando para subir fotitos suyas bañándose y regalarles a estos niños unas gafas de sol de su propia marca, subirlo a instagram y cobrar por ello.



Eres repugnante, Dulceida. pic.twitter.com/XjtMLTn6m4 — Giannina (@hostiaunmapache) 1 de abril de 2018

Algunos no se lo llegaban a creer: "Lo de Dulceida y los niños de África parece sacado de una peli de Sacha Baron Cohen", e incluso había quien la comparaba con otro personaje de ficción: "Dulceida: Nuestra Zoolander patria".

Lo de Dulceida y los niños de África parece sacado de una peli de Sacha Baron Cohen. — Fleibur. (@Dr_Fleibur) 1 de abril de 2018

Dulceida: Nuestra Zoolander patria — B Krypt (@librosnegros) 2 de abril de 2018

Lo que ha pasado hoy con Dulceida ya tiene un nombre y desgraciadamente es bastante común: el complejo del salvador blanco. — Carlos Entenza (@imcarlosentenza) 2 de abril de 2018

Ante los ataques recibidos, los seguidores de la it girl han defendido a su ídolo y han asegurado no entender el revuelo armado tras sus publicaciones: "Da igual lo que haga Dulceida, siempre tiene haters detrás. Yo creo que simplemente se ha ido de viaje a África como haría cualquier persona, y ha decido conocer la realidad social que había ahí en los pueblos Massai. No entiendo que veis de malo en eso", "os quejáis de que dulceida regala gafas de sol a niños pobres desde el sofá de vuestra casa, permitidme que no lo entienda", eran algunos de los comentarios en defensa de la joven.