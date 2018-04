Georgina Rodríguez presume de figura con la ropa interior de su novio

La pareja de Cristiano Ronaldo se ha convertido en protagonista en las redes sociales tras publicar una imagen en la que aparece presumiendo de tipazo mientras luce unos calzoncillos de la firma de ropa de su chico, CR7 Underwear.

Georgina Rodríguez subió la instantánea a su Instagram Stories después de que el futbolista luso compartiera otra fotografía en la misma red social promocionando su nueva colección de ropa interior. En la misma, Cristiano mostraba su espectacular cuerpo en calzones.

Double trouble ????@cr7underwear Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el Mar 29, 2018 at 11:01 PDT

De esta forma, Gio y Ronaldo muestran que también son uno en el tema de los negocios, apoyándose mutuamente en los nuevos proyectos que emprenden.

En las últimas horas, además, el jugador del Real Madrid ha publicado una nueva imagen junto a su chica, con quien ha pasado una relajada Semana Santa tras los compromisos con la Selección portuguesa. Ella, por su parte, ha concedido una entrevista a la revista XLSemanal, donde ha repasado algunos hechos de su vida, sin nombrar a su novio, eso sí.

Feliz Páscoa!???? Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el Abr 1, 2018 at 9:58 PDT

"A los 17 años. Me fui de Jaca a buscarme la vida porque no quería vivir en un pueblito pequeño donde no hay mucho que hacer. Como tenía claro que si me quedaba en Jaca no iba a ahorrar nada, trabajé de camarera en un pueblo pequeño de Huesca, de trescientos habitantes, en el que no había nada, donde alquilé un piso y compartí habitaciones con unos profesores interinos. Cuando tuve lo suficiente, me vine a Madrid, que era mi verdadero objetivo", desvelaba Georgina, que reconoce que dio "con gente muy buena" en la capital y que ahora no se deja llevar por el lujo y mantiene a sus amigos: "Sigo teniendo mis amigos de antes y sé descartar muy bien a la gente que se arrima por algo. ¡Experiencia de la vida! Una ya selecciona bien a quién quiere tener al lado y a quién no".