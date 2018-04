Alba Carrillo presume de bikinazo en la playa

La modelo se ha adelantado al verano y así se lo ha hecho saber a sus seguidores de Instagram al compartir una imagen en la que aparece luciendo bikinazo en la playa. La ex mujer de Feliciano López regresa a las redes sociales presumiendo de figura después de unos "meses convulsos" entre batallas judiciales contra el tenista y otro de sus ex, Fonsi Nieto.

"¡Ya de vuelta! ¡Aunque os he echado de menos necesitaba resetear después de meses convulsos! Mis chicos y la playa... Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien, disfrutaba tanto y me relajaba de verdad", ha escrito la propia Alba Carrillo (31) junto a la instantánea.

En la misma, la también tertuliana luce un bikini de tono verdoso y triángulo sencillo, decorado con una delgada línea blanca, que pertenece a la marca española Cotton Crown, firma que también han llevado otras famosas como Ana Boyer. La pieza de Alba cuesta 55 euros en la web.

Así las cosas, la finalista de Supervivientes se ha marchado a disfrutar de la Semana Santa junto a su hijo, Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto, y su novio, David Vallespín, el hombre que le ha hecho recuperar su ilusión en el amor de nuevo. Este descanso vacacional parece haber sentado muy bien a la modelo, que ha vivido unos últimos tiempos complicados con el divorcio definitivo de Feliciano y la pelea judicial por la custodia de su hijo con Fonsi.