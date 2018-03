Cristina Pedroche: cómo ganar 5000 euros en tres minutos y sin levantarse de la cama

¿Te imaginas poner un Instagram o un tuit patrocinado y que una marca te pague 5000 euros por esos tres minutos de trabajo? El llamado boom Pedroche empezó con unas campanadas hace ya más de cuatro años, cuando la presentadora apareció con su primer vestido con transparencias. Desde entonces, las marcas se pelean por contar con ella, y quieren contar con su imagen. Los reportajes en todo tipo de medios y otros bolos muy bien pagados se suman para conformar una pequeña fortuna que, sin haber cumplido los 30 años, llega a cifras de escándalo.

Cuando empezó su romance con el chef de Diverxo se dijo que era una interesada, atraída por el poderío económico de David Muñoz. Nada más lejos de la realidad porque además, ella cobra más que él. "Cuando leí ese comentario de que mi padre estaba en paro y lo pagaba todo David ¿Estamos locos o qué? ¡Que gano mucho más que David! ¡Que no me casé por dinero, me casé por amor!", dijo la Pedroche en una entrevista. Es cierto porque a Pedroche no le faltan admiradores aunque tampoco críticos y suele ser sincera si bien sabe interpretar un papel .

Su debut cinematográfico dirigida por Santiago Segura y acompañada entre otros grandes por Maribel Verdú, ha sido todo un éxito. Tanto la crítica como la taquilla aplauden su pequeño pero muy divertido papel. En Sin Rodeos, Cristina se interpreta del algún modo a sí misma o, mejor dicho, se síe de sí misma, parodiando a las influencers más insoportables y modernas. Pero en la vida real Pedroche es una de las influencers que mejor monetiza su fuerza en las redes sociales: e ha publicado que cobra 5.000 euros por cada tweet o publicación en Instagram patrocinada.

Firmas como Puma, Morellato o Ipanema, entre otras, cuentan con ella como imagen de marca. Su tarifa por campaña no baja de las seis cifras y por alguna ha llegado hasta los 180.000 euros.

Su marido, el chef David Muñoz, tres estrellas Michelín, es uno de los más reconocidos del planeta del y tanto en Madrid como en Londres están funcionando de maravilla. Pedroche está implicada sobre todo en el establecimiento de la capital británica, donde tuvo mucho que ver desde el comienzo del proyecto.