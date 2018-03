El momento choni de Ana Rosa Quintana: compra en el polígono Cobo Calleja y sale cargada de bolsas

La periodista se acercó a este paraíso de la venta al por mayor del todo a cien, el supermercado de género para tiendas de todo a cien, chinos y otras muchas cosas que está situado en la periferia de Madrid.

Los fotógrafos de Semana la han inmortalizado en plena acción junto a su amiga y empleada Cristina Tárrega, que también arrampló con cosas. Hay que decir que Ana Rosa es muy cercana al pueblo: nacida hace 62 años en Usera, nunca ha negado ser de barrio humilde, y es eso tal vez lo que la ha convertido en un animal televisivo, de ésos que enganchan a audiencias brutales. Lo mismo se codea en plató o en Sotogrande o en un palacio con los personajes más aristocráticos y relevantes que se pasa por el mercadillo de turno con la más choni.

Lo cierto es que está forrada y es clienta habitual de la carísima Milla de Oro madrileña, se ha ido con Cristina Tárrega de compras al polígono Cobo Calleja, el inmenso outlet chino donde se vende la ropa barata al por mayor.

Dicen las malas lenguas que allí se blanqueaba el dinero negro de las mafias chinas pero eso no quita para que las dos hayan salido cargadas con enormes bolsas de plástico. ¿Lucirán luego falsificaciones y nos dirán que van de Chanel? Seguro que no, que esto tiene su explicación y la periodista, que no es dada a las copias, saldrá a contarlo antes de que Cristina Cifuentes enseñe su trabajo de fin de máster. Estaremos atentos a la etiqueta.