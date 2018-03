LOBO, 'yerno' de Terelu Campos: "Si con otra estoy en la cama, tú no sabes lo rico que mama"

El novio de Alejandra Rubio es músico y hace sólo un año que lanzó su primer single, Otra mujer, cuya letra no tiene nada que envidiar a cualquier canción reggaetonera de Maluma: "Si con otra estoy en la cama, tú no sabes lo rico que mama". Y eso es sólo el principio...

Álvaro Cano tiene 25 años y en su autobiografía de Facebook asegura que está trabajando mucho para convertirse "en uno de los mejores DJ's del mundo". De hecho, además de realizar sesiones en algunas de las mejores discotecas de Madrid, también tiene su propio single.

La canción de Lobo se llama Otra mujer y fue lanzada el 19 de septiembre del año pasado. Por su letra podríamos decir que es todo un poeta al estilo de Maluma: "Baby, ten cuidado a la hora que llamas si con otra estoy en la cama, tú no sabes lo rico que mama".

No es la única frase polémica de la canción: "Baby yo ya sé que no quieres ver cómo lo hago con otra mujer, qué se siente al cambiar el papel" o "Sólo me llega cuando le dan ganas de chingar", son otros trozos de la canción del 'yerno' de Terelu.

No obstante, parece que el single de LOBO no tuvo una gran acogida entre los amantes del rap o eso parece por los comentarios que dejaron en su videoclip. "No se puede ser más cutre" o "La música de éste es igual de fea que el autotune que utiliza" son algunos de los mensajes que se pueden leerse en la publicación.