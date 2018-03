El hijo de Donald Trump se monta un Botsuana en Nueva York para celebrar su divorcio

Mientras que en el país que preside su padre se suceden las manifestaciones para pedir más control sobre la venta de armas de fuego, el hijo de Donald Trump, que se llama como el mandatario norteamericano, celebra su divorcio paseándose con un rifle. Se ha comprado una reserva de caza en Nueva York de 70 hectáreas y ha pedido un nuevo permiso de armas. Parece que el hijo del 'rey' estadounidense se ha montado un Botsuana en la costa Oeste y sus vecinos se quejan de la zona suena como una guerra, con disparos y explosiones. Donald Trump no solo no ha pronunciado las palabras de arrepentimiento de don Juan Carlos cuando le pillaron de cacería en África ("Lo siento mucho no volverá a suceder") sino que presiona a su padre para que no ceda ante las presiones contra la venta libre de armas después de las últimas tragedias.

Ávido cazador, Donald Jr está por el comercio libre de pistolas, escopetas y demás máquinas de matar y quiere que papá ignore las demandas que en este sentido se suceden con más fuerza desde la últimas masacres.

Donald ha pedido un permiso para portar un arma oculta en Pensilvania, según cuenta The New York Post. Fuentes citadas por este medio aseguran que Don Jr, como se refiere a él la prensa norteamericana, solicitó recientemente un permiso para portar un arma oculta en el condado de Lackawanna.

No está claro por qué presentó su solicitud en Pennsylvania justo antes de que su esposa Vanessa Trump solicitara el divorcio. Parece que el hijo del presidente recibió el permiso, que dura cinco años y es vlaido en otros estados, pero no en Nueva York.

"No está claro por qué Don Jr. solicitara un permiso en Pensilvania. Pero se cree que no lo hizo en Nueva York porque enla Gran Manzana es necesario proporcionar información financiera al pedirlo", explica un informante al diario.

Las normas de la policía de Nueva York para los solicitantes de licencias de armas de fuego establecen que se acompañe de una declaración de impuestos del estado de Nueva York como parte de la documentación. Ya se sabe que a los Trump lo que más les gusta no es compartir sus declaraciones de Hacienda.

Donald Trump Junior es un fanático de las armas de fuego, tanto como papara influir en su padre con el fin de que no promulgue leyes de control de armas, en particular para no ceder a las prohibiciones de armas de asalto, incluso durante los momentos más tensos, con todas las televisiones emitiendo las devastatadoras consecuencias de sucesos trágicos sufridos por los estudiantes de Parkland, y con medio país movilizado para exigir medidas al presidente.

Don Jr, cuya principal afición es cazar y posar con sus presas, igual que su hermano Eric, compró el año pasado junto a él una reserva de caza de 70 hectáreas en el norte de Nueva York. La usan como campo de tiro privado para el uso sus armas de largo alcance. Los vecinos que viven en la zona, en concreto, los residentes de la tranquila aldea de Wingdale, dijeron a The Associated Press que el área "suena como una zona de guerra" los fines de semana debido al sonido de disparos de rifles y que también se escuchan explosiones.