Tamara Falcó entrevista a Vargas Llosa y las redes estallan: "Lloro de la risa"

La hija de Isabel Preysler (67) ha ejercido de periodista para la revista Vanity Fair y ha entrevistado al novio de su madre, el premio Nobel que le da pereza tener en casa porque, tal y como ella misma le confesó a Bertín Osborne, "tienes que estar todo el día haciéndote la inteligente".

El pasado 16 de marzo, Tamara Falcó (36) reconoció en la entrevista de Bertín Osborne que cuando se enteró de la relación de su madre con Mario Vargas Llosa (81) pensó: "Qué pereza tener un premio Nobel, tener que estar todo el día haciéndote la inteligente". Unos días más tarde, la joven ha sacado esa inteligencia para entrevistarlo.

"Ya sé que soy una enchufada", bromeaba simpática la hija de Isabel Preysler al inicio de la entrevista con Vanity Fair, en la que le ha preguntado a Mario Vargas Llosa por qué escogió a Albert Rivera para presentar su último libro, La llamada de la tribu: "Por una razón muy sencilla, el partido que preside Albert Rivera es un partido que se ha declarado liberal y mi libro defiende ideas liberales. Me pareció buena idea, una buena carta de presentación (...) y mi impresión es que lo hizo muy bien", ha argumentado el Premio Nobel.

En el encuentro, Mario ha reconocido que en el pasado era comunista, una confesión que, por su cara de sorpresa, Tamara no sabía cómo encajar: "Yo era comunista, era marxista. Cuando era joven tenía muy mala idea del liberalismo", ha afirmado el peruano.

Además, han repasado parte de la biografía intelectual del escritor, así como la política actual (la renuncia del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski), vivencias del pasado del autor y temas más modernos, como por qué Vargas Llosa no utiliza las redes sociales que tanto han enganchado a Tamara: "La verdad es que creo que no las necesito, no me hacen falta. Yo las noticias las leo en los periódicos, soy un lector de periódicos de papel, no de imagen, veo las noticias en la televisión y después los libros. No me queda tiempo para las redes sociales y no me llaman la atención", ha contestado.

El encuentro entre ambos no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios han comentado la actitud de Tamara en la entrevista con tono jocoso: "Yo quiero que venga Tamara a cubrir el Sant Jordi", decía un seguidor, mientras que otros afirmaban que "parecía una broma".

Por favor, estoy llorando.... Vargas Llosa habla de cuando se presentó a las elecciones y Tamara le dice "¡te apoyó todo el mundo!". Y Mario: "bueno, no... porque no gané". — Lara Hermoso (@lhermoso_) 26 de marzo de 2018

No puede ser verdad. Lloro fuerte. — Toni García (@tonigberzosa) 26 de marzo de 2018

Y Vargas Llosa intentando hablar en serio. Impagable. — FRAN (@ferreirabouza) 26 de marzo de 2018

La cara de Tamara Falcó cuando Mario Vargas Llosa le dice que de joven era comunista https://t.co/xcUxjI4UqN vía @VanityFairSpain pic.twitter.com/Vor5FG4Fzz — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) 26 de marzo de 2018

'Bueno, y cuando te metiste en política, te apoyaron todos!'. 'No, todos no porque afortunadamente perdí las elecciones'.



Gracias Tamara — Isabel ???????? (@Fourty35) 26 de marzo de 2018

Tamara Falcó entrevistando a Vargas Llosa. Pues como si yo me pongo a darle trucos de cocina a Ferran Adriá. — Isabel ???????? (@Fourty35) 26 de marzo de 2018