Chrissy Teigen abandona Snapchat y critica a la compañía en Twitter

Hace un mes, Kylie Jenner (20) publicó un tuit diciendo que ya no utilizaba la aplicación y hacía perder a la compañía más de 1000 millones de dólares. Ahora, parece que las malas noticias continúan para Snapchat y Chrissy Teigen (32), modelo y esposa del cantante de John Legend (29), también ha borrado su perfil de la red social. ¿El motivo? Una encuesta sobre Rihanna (30).

Todo comenzó hace unos días, cuando Snapchat difundió una encuesta en la que preguntaban: "¿Qué preferirías, darle una bofetada a Rihanna o pegarle un puñetazo a Chris Brown?". La acción fue muy criticada por los usuarios y por la misma Rihanna, que subió un comunicado en Instagram Stories.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG