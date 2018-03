Eva González no quiere mezclarse con sus vecinos

La presentadora ha elegido su tierra para dar a luz y disfrutar de los primeros meses de vida de su hijo pero la cercanía y ayuda de su familia no serían los únicos motivos por los que tomó esta decisión. Al parecer, a la mujer de Cayetano Rivera (41) no le gustan sus vecinos y hace lo que sea para no coincidir con ellos en el portal.

Ni en el portal, en las escaleras, en el ascensor o en las calles del barrio. Eva González (37) no quiere ver a sus vecinos ni en pintura, tal y como ha desvelado El Español. Estos, que pertenecen a la clase alta de la zona del Bernabeu, creen que la sevillana y su marido son demasiado "zarrapastrosos" para una zona tan VIP y no les han recibido con los brazos abiertos, precisamente.

Por ello, Eva evita por todos los medios coincidir con ellos y ha llegado a esperar hasta 10 minutos en la puerta del edificio esperando a que un vecino terminara de atarse los zapatos o charlar con el portero para no compartir el ascensor con él ni tener que cruzar el educado "Buenos días".

Así las cosas, la presentadora puso rumbo a su tierra, Mairena del Alcor, para recibir a su primer hijo envuelta en tranquilidad y acompañada de su familia. Allí ha disfrutado ya de los primeros paseos con el pequeño Cayetano, con el que salió hace unos días de la consulta de un osteópata junto a su marido, que no se separa de su lado estos días.