Cara Delevingne y Paris Jackson: el beso que confirma su noviazgo

Después de meses de rumores sobre la estrecha relación que mantenían, por fin lo han confirmado: son novias. La modelo y la hija de Michael Jackson protagonizaron un romántico beso en la terraza de un restaurante de Hollywood, donde cenaron junto al actor Macaulay Culkin y su chica.

Cara Delevingne (25) y Paris Jackson (19) confirmaron este domingo lo que era un secreto a voces: tienen una relación sentimental. Las modelos ya no se esconden y se fundieron en un romántico beso en plena calle tras compartir una velada llena de risas y complicidad, tal y como ha informado Daily Mail.

EXCLUSIVE: Sealed with a kiss! Paris Jackson and Cara Delevingne confirm romance with passionate kiss https://t.co/oRQYZa2KWh pic.twitter.com/FMVaUSAMBQ