Stormy Daniels dice que azotó a Donald Trump con una revista: "Se dio la vuelta, se bajó la ropa y..."

La actriz porno relató este domingo en la CBS qué pasó en aquella suite de hotel, en julio de 2006. Según ella, el hoy presidente de los Estados Unidos estaba alardeando sobre su foto en la portada de una revista cuando ella le dijo: "Alguien debería azotarte con ella". "No deberías", recuerda ella que le contestó Trump. Pero a continuación "él se dio la vuelta, se bajó un poco los pantalones y los calzoncillos y solo le di un par de golpes", dice.

Desde aquel momento, él pasó a ser "una persona completamente distinta: dejó de hablar de sí mismo, me preguntó cosas y yo le pregunté a él", recuerda la pornostar.

"Fue como: 'guau, eres especial. Me recuerdas a mi hija", relata Daniels. "Eres lista, guapa, una mujer a tener en cuenta, me gustas, me gustas...", le dijo, siempre según la versión de Daniels.

La experta en cine para adultos reveló más detalles del encuentro sexual que tuvo con el presidente de Estados Unidos. Según aseguró, el entorno de Trump la amenazó físicamente delante de su hija pequeña en un aparcamiento de Las Vegas para que "le dejara en paz".

Hace unas semanas, Stormy Daniels (39) demandó al presidente Donald Trump (71) para anular el pacto de confidencialidad que le impide hablar de la supuesta relación que mantuvieron hace 12 años. Ahora, la actriz del cine X explicó en la entrevista para el programa 60 Minutes las amenazas que, según ella, sufrió en 2011 para que no hablara del tema "si no quería tener problemas".

Según relató, un hombre se le acercó en un aparcamiento y le dijo: "Deje a Trump. Olvídese de la historia. Y miró a mi hija que estaba sentada en el asiento trasero del coche y me dijo: 'Es una niña hermosa. Sería una pena que le ocurriera algo a su madre".

Tras este encuentro, en el que Daniels temió por su vida, firmó el contrato de confidencialidad en 2016 por 130.000 dólares, con el que se comprometía a no hablar sobre su aventura con Trump. "Estaba preocupada por mi seguridad y la de mi familia", ha asegurado.

Sin embargo, tal y como afirma la actriz, fue Michael Cohen, el abogado de Donald Trump, quien realizó el pago y firmó el pacto, por lo que Stormy ha solicitado ante un tribunal en Los Ángeles que sea declarado "inválido, inaplicable y/o nulo", ya que no lo suscribió el propio magnate.

Decisions...decisions Una publicación compartida de stormydaniels (@thestormydaniels) el Ene 23, 2018 at 10:26 PST

Durante la polémica entrevista, Daniels ha dado más detalles de la relación sexual que supuestamente mantuvo con el marido de Melania. Al parecer, la única vez que tuvo sexo con el presidente, él tenía 60 años y ella 27, y fue de manera "consensuada, sin protección y en una suite. Él estaba tipo, 'guau', eres especial'. Me recuerdas a mi hija, guapa, lista...", ha recordado.

Esta controvertida entrevista no ha debido de sentar nada bien a la mujer de Donald Trump, Melania Trump (47), quien canceló su regreso a la Casa Blanca este domingo y se quedó en su retiro de Florida unos días más.

Cabe señalar que el supuesto affaire que la actriz porno y el magnate mantuvieron ocurrió entre el verano de 2006 y 2007, cuando Trump ya estaba casado con Melania y tenían a su hijo en común, Barron, que nació en marzo de 2006.