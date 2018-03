Pilar Rahola arremete contra los nacionalistas tras la detención de Puigdemont: "Gentuza desbocada"

La política catalana ha utilizado este domingo las redes sociales para pedir calma tras la detención de Carles Puigdemont en Alemania y ha advertido a los independentistas: "El Twitter se os llenará de gentuza desbocada de alegría por la detención de Puigdemont. No perdáis ni un segundo de energía con esta gentuza".

El Domingo de Ramos no ha sido un buen día para Carles Puigdemont (55) ni tampoco para su amiga y compañera, Pilar Rahola (59). Si hace sólo unos días aseguraba en Twitter que el que fuera presidente de la Generalitat era "el puto amo" por burlar la euroorden y que era "como el Correcaminos Mic Mic, van detrás y no lo atrapan", su discurso ha cambiado tras la detención de éste en Alemania: "Vigilemos la tendencia al tremendismo de nuestra sociedad. Alemania tiene unos jueces independientes, una potente sociedad civil y decenas de entidades de derechos humanos. Está bajo la lupa. Calma. No es tan fácil como en Bélgica, pero tiene la ventaja de situar el debate Catalán en el centro de Europa".

Rahola mantiene la esperanza de que haya una buena salida para Puigdemont y ha tratado de transmitirla a sus seguidores: "Nada de extradición inmediata. Según parece, vamos hacia dos meses de combate jurídico. Calma. Tenemos mucho trabajo y nada está perdido aun".