Pilar Rubio y Sergio Ramos reciben a su tercer hijo el domingo de Ramos

El defensa cuyos cabezazos en el último minuto han llevado a su Real Madrid a lo más alto de Europa no fue esta vez el principal protagonista del partido: su mujer, Pilar Rubio ha sido la heroína junto a Alejandro. Por supuesto, el tercer hijo del futbolista sevillano y la presentadora, llegó en el domingo de Ramos.

La propia mamá lo anunció a través de su cuenta de Instagram con varias imágenes tomadas en el hospital. El pequeño llegó exactamente a las 18.24h y pesó 3,1kg. "Todo ha salido bien y el papá, Sergio Jr, Marco y yo estamos muy felices. Gracias, mi amor @SergioRamos por no soltar nunca mi mano y gracias a todos por el cariño que nos estáis demostrando", reza la nota de Pilar.

Sergio, el mayor, nació en mayo de 2014, y Marco, en noviembre de 2015. Los tres forman ya la familia numerosa. El jugador mostraba hace pocos días en Instagram que estaban preparados para que su tercer hijo llegase al mundo en cualquier momento. "Cuídate y llámame si hay novedades", le escribió el futbolista a Pilar hace una semana mientras que ella le felicitaba por el Día del Padre.

Ambos anunciaban este otoño que iban a ser papás por tercera vez. "Queremos anunciaros que volveremos a ser padres. Estamos todos emocionados y muy felices. Gracias por compartir nuestra alegría e ilusión". Después, la presentadora desveló en su programa que era otro niño, "otro espartano". Es posible que vayan a por el cuarto o la cuarta, según han reconocido.

¡Os presentamos a Alejandro!

Ha nacido a las 18:24h, todo ha salido bien y estamos muy felices.

Gracias, mi amor @SergioRamos por no soltar nunca mi mano y gracias a todos por el cariño.

We are very happy to introduce you to Alejandro, born today at 6:24PM, 3.1kg. pic.twitter.com/d0fdGgllnD