Marcela Topor: la mujer de Puigdemont, ante la nueva situación de su marido

Marcela Topor y sus dos hijas Magali y Maria, de 9 y 8 años, ya no tendrán que ocultarse para visitar a Carles Puigdemont, el ex presidente catalán encarcelado en una prisión alemana, al ejecutarse la orden de detención internacional dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Desde la fuga de Puigdemont a Bélgica, el 29 de octubre de 2017, apenas ha habido constancia gráfica de encuentros entre el ex presidente y su esposa. Se habló de que Marcela tenía previsto pasar en diciembre el puente de la Constitución con su marido en Bruselas junto con las niñas, pero finalmente no se pudo confirmar que hiciera el viaje. En Navidad, se vio Puigdemont celebrar la fiesta únicamente con sus simpatizantes catalanes huidos con él a la capital belga. Sin embargo, una foto publicada por el diario ABC, al parecer filtrada por los servicios secretos españoles, siempre pendientes de los movimientos del líder fugado, muestra a Puigdemont y a su esposa tomando las uvas el día 31 de diciembre con Miquel Casals, líder del movimiento independentista Terra Lliure, y a la esposa de éste.

Pero ahora Puigdemont ya es un ciudadano normal, localizado y localizable, eso sí, en prisión, y acusado entre otras cosas de sedición por la Justicia española, un delito grave reconocido también por las leyes alemanas. Tarde o temprano, según se vaya concretando su situación, Puigdemont tendrá derecho a recibir la visita de su familia. Por fin.

Ese distanciamiento que ha vivido el matrimonio en estos cinco meses, no significa que Marcela Topor se haya desentendido de la suerte de su marido. Puigdemont no ha tenido nunca un aliado más fiel e incondicional a su causa que esta rumana de 40 años, 15 más joven que el líder independentista, a la que conoció cuando ella tenía solo 20 años, en 1998, cuando ella formaba parte de una compañía de teatro rumana, que participaba en Girona en un festival de amateurs. Entonces, Carles Puigdemont ejercía ya como periodista, aunque no había hecho esa carrera. Después de abandonar los estudios de Filología catalana empezó a trabajar como cronista deportivo en un periódico modesto de Girona, fue redactor del diario El Punt, que dejó para tomarse un tiempo sabático y recorrer Europa haciendo reportajes, hasta llegar a promotor de la Agència Catalana de Notícies (ACN) y más tarde ejercer en el periódico Catalonia Today, dirigido a los extranjeros que visitaban Cataluña.

Cuando empezó tratar a la joven y hermosa rumana de piernas interminables, licenciada en Filología inglesa por la Universidad de Bucarest, Puigdemont encontró en ella admiración y complicidad. Marcela procedía como él de una familia modesta, junto a la que había soportado la feroz dictadura de Ceucescu. Y con ese sentimiento de injusticia, Topor entendió enseguida la radical militancia catalanista de Carles Puigdemont y su creencia ciega de que Cataluña no era España. Después de su primer encuentro en Girona, en el que parece que hubo flechazo recíproco, Puigdi y Mars, como les llamaban sus respectivos amigos, no dejaron de escribirse y llamarse por teléfono, en un noviazgo sin pausas que acabó en boda en el año 2000. La ceremonia civil se celebró en Rosas, el pueblecito con canales en la costa de Girona. Y la religiosa en una iglesia ortodoxa de Rumanía poco después.

Marcela aprendió catalán antes que el español. Y como ya hablaba perfectamente inglés y francés, al instalarse en Cataluña, empezó a trabajar como traductora. Hasta que su marido la integró en puestos de editora y directora, en el Catalonia Today, editado en digital y papel, y creado gracias al medio millón de euros de subvención que recibió de la Generalitat.

Marcela, muy trabajadora y activa, empieza también a trabajar para El Punt-Avui, otro grupo editorial nacionalista con importantes subvenciones del gobierno autonómico, grupo que consiguió asimismo un canal de televisión en el que Marcela no sólo da clases de inglés, también hace entrevistas para el programa Catalan Connections, a extranjeros residentes en Cataluña.

Poco amiga de figurar en sociedad, de salir en los medios y de ejercer de primera dama, cuando Puigdemont pasó de la noche a la mañana de alcalde de Girona a presidente de la Generalitat, Marcela Topor siempre ha sido un enigma. Se sabe que le gusta el teatro, que comparte con su marido el gusto por los viajes, por andar en bicicleta, que a los dos les gustan los amuletos y a ella las predicciones esotéricas y la creencia en los espíritus para consultar el futuro. Dicen que esos espíritus le auguraron que Carles llegaría a lo más alto de sus ambiciones políticas y conseguir la ansiada independencia de Cataluña.

Topor apenas ha dado entrevistas, nunca ha dejado de ejercer su trabajo como periodista y se resistió a dejar el chalé familiar de Girona por la residencia oficial de la Generalitat, para seguir haciendo la vida de siempre y llevar a sus hijas al colegio público cercano a la urbanización. El mismo Puigdemont bajaba cada día de Girona a Barcelona para volver a dormir a casa cuando era presidente, hasta que por razones de seguridad llegó a instalarse a medias, en la residencia oficial.

La gente que la ha tratado asegura que Marcela tiene un carácter amable y simpático, es optimista y positiva y muy trabajadora. Y sobre todo, defensora a ultranza de las creencias independentistas de su marido, hasta el punto de animarle a proclamar una independencia fuera de la ley, con la que se arriesgaba a perder su libertad y a alejarse quizá por muchos años de su familia.

Marcela ha preferido permanecer siempre en la sombra, por eso sorprendió a todos con aquel beso en la boca que le plantó públicamente a su marido, después de ser investido en el Parlament. Desde entonces ha sido la primera dama ausente.

Ahora quizá la veamos haciendo cola entre los visitantes de la cárcel alemana donde está recluido Carles Puigdemont. Los espíritus del más allá en los que tanto confiaba, esta vez le han fallado.