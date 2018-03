Las invitaciones de boda artesanales del príncipe Enrique y Meghan Markle

A menos de dos meses del enlace real, el nieto de Isabel II y la ex actriz de Suits ya ultiman los detalles de la celebración que paralizará el mundo royal durante varios días. Desde Kensington Palace han desvelado uno de los secretos mejor guardados, las invitaciones de boda, que ya han sido enviadas a las más de 600 personalidades que se reunirán en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor el próximo 19 de mayo.

"Las invitaciones a la boda del príncipe Enrique y la Sra. Meghan Markle han sido emitidas en nombre de su Alteza Real el príncipe de Gales. Siguen la tradición de la Familia Real, que existe desde hace muchos años e incluyen el sello de tres plumas del príncipe de Gales en tinta dorada", han detallado junto a la imagen.

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 de marzo de 2018

En otro tuit, desde palacio ofrecían más información sobre cómo se han diseñado y producido estas tarjetas: "Lottie Small, que recientemente ha terminado sus prácticas, imprimió todas las invitaciones en un proceso conocido como troquelado en una máquina de los años 30 a la que ha puesto con cariño el apodo de Maude", decían anunciando que las tarjetas han sido impresas por Barnard y Westwood, la empresa encargada de las invitaciones de boda de la Familia Real desde 1985; y están realizadas con tinta estadounidense y papel inglés.

Lottie Small, who recently completed her apprenticeship, printed all of the invitations in a process known as die stamping, on a machine from the 1930s that she affectionately nicknamed Maude. pic.twitter.com/kWs2RFx7nN — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 de marzo de 2018

Kensington Palace ha mostrado también un vídeo para dejar claro que el proceso es puramente artesanal. En el mismo, una joven manipula una pasta dorada con una espátula para tintar los rodillos de la máquina de Maude: "Usando tinta americana en un papel inglés, las invitaciones se imprimen en negro y dorado, y más tarde son pulidas para que brillen y los bordes son bañados en oro", señalaban sobre un diseño que incluye tres plumas, insignia del príncipe de Gales y código de vestimenta: ellos, traje de salón, y ellas, vestido de día con sombrero.