Jorge Javier Vázquez: "Tamara Falcó tiene todos los números para calzarle hostias hasta en el paladar"

El presentador ha desvelado que mantiene una curiosa relación de amor-odio con la hija de Isabel Preysler: "La he adorado, la he detestado, la he castigado con el látigo de mi indiferencia y ahora vuelvo a amarla de todo corazón", ha asegurado. Eso sí, entiende a los que no pueden soportar su larga retahíla de 'o seas': "Tamara tiene todos los números para calzarle hostias hasta en el cielo del paladar".

Al parecer el tiempo ha hecho que la opinión de Jorge Javier Vázquez (47) sobre la hermana de Enrique Iglesias mejore y ahora es poco más que un ángel para él: "Es la versión femenina de El Principito, no creo que se case nunca porque no debe de haber nacido un muchacho tan bendito como ella. Tamara es un ser celestial que ha venido al mundo para regarlo de sonrisas y buenos deseos", afirma en su blog de Lecturas.

El presentador añade: "Es la versión ultrapop de Julie Andrews de Sonrisas y lágrimas, aunque sentimentalmente le espera un futuro más propio de Mary Poppins porque su reino no es de este mundo".

Ya lo dice su propia madre, "Tamara es así y ya es tarde para cambiarla". La novia de Vargas Llosa acompañó este miércoles al Premio Nobel a la presentación de su último libro, La llamada de la tribu (Alfaguara), y habló sobre la entrevista que concedió su hija a Bertín Osborne hace unos días desde Villa Meona: "Tamara exagera las cosas, cambia algunas, pero ella es así. Es inútil intentar cambiarla y si lo hiciera ya no sería Tamara".