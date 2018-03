Céline Dion, operada de urgencia por una lesión de oído

La cantante se ha visto obligada a suspender parte de su gira por motivos de salud: sufre una afección en su trompa de Eustaquio que le impide cantar y que le provoca ciertas irregularidades en su audición, por lo que en los próximos días se someterá a una intervención "mínimamente invasiva" para corregir este problema y volver a reanudar sus conciertos lo antes posible.

Malas noticias para los fans que ansiaban verla sobre los escenarios estos días. Céline Dion (49) tendrá que pasar por el quirófano para paliar los fuertes dolores que le provoca al cantar una afección en su trompa de Estuaquio, por lo que no ofrecerá ninguno de los conciertos que tiene fechados entre el 27 de marzo y el 18 de abril de este año.

Según ha señalado en el comunicado que ha difundido a través de Facebook, lleva año y medio con este problema, y aunque al principio se trataba con gotas para calmar el dolor, finalmente los médicos le han aconsejado que se opere.

Además, la cantante de My heart will go on ha lamentado tener que ser intervenida ahora y se ha disculpado con todos sus seguidores: "Últimamente no tengo muy buena suerte. Después de esperar para volver hacer mis shows me sucede esto... ¡No me lo puedo creer! Me disculpo con todos los que planearon viajar a Las Vegas para ver mis conciertos. Sé lo decepcionante que es esto y lo siento mucho".

El dinero de las entradas vendidas será reembolsado íntegramente, aunque la organización no se hará cargo de las reservas de hoteles o viajes concertados por los fans. Según señala el comunicado, se espera que Céline Dion reanude su gira el 22 de mayo, fecha en la que se estima que estará totalmente recuperada.

Cabe señalar que desde que falleció su marido, René Angélil, en enero de 2016, Dion está volcada en la música, su colección de complementos y sus tres hijos, René, Eddie y Nelson.