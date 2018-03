Isabel Preysler tira la toalla con su hija: "Tamara exagera las cosas, pero ella es así, es tarde para cambiarla"

Media España permanece estupefacta después de ver y sobre todo escuchar a la hija de Isabel Presysler y Carlos Falcó hablando con Bertín Osborne en Villa Meona, la residencia que su madre comparte ahora con Mario Vargas Llosa. Tras las sonadas declaraciones de Tamara, su madre dejó claro este miércoles, en un acto al que acudió junto a su novio y a Albert Rivera, que se rinde en su afán de moderar la espontaneidad y tal vez excesiva sinceridad de su hija. "Tamara exagera las cosas, cambia algunas, pero ella es así", reprochaba la filipina. Sobre si trató de frenarla o censurarla antes de hablar, Isabel también también fue sincera: "Es inútil. Ella es como es. No sería Tamara si la cambiara", nos dijo la novia del peruano.

A pesar de llevarse 43 años, el líder de Ciudadanos y el premio Nobel coinciden en más cosas que Preysler y su madre, que solo se llevan 30. El escritor y el político volvieron a coincidir este miércoles, en en la sede de la Fundación Rafael del Pino, en Madrid. Mario Vargas Llosa presentaba su último libro, La llamada de la tribu (Alfaguara), obra a favor de su versión del liberalismo. El novio de Isabel Preysler lo mismo aparece en una revista del corazón que en el programa de Bertín, nombrado por la hija de su chica, Tamara Falcó, razón por la cual en la calle Rafael Calvo de Madrid se cruzaron medios de todo tipo ante la sorpresa de Albert Rivera, elegido por el Nobel para compartir la presentación, con la periodista Pepa Bueno como moderadora.

"Cuidado, que le suelta el programa electoral", advirtió en más de una ocasión la periodista de la Ser al peruano, que reía ante la broma de la moderadora. Hablaron de Europa, de la libertad y de las batallas ideológicas de nuestro siglo, de populismos y, por supuesto, de nacionalismos. "Si hay una doctrina que está en contra del nacionalismo, es el liberalismo. El nacionalismo está enemistado con la libertad. Es el enemigo principal del progreso en España. Es muy importante rechazarlo y condenarlo. Es un adversario de la democracia y en su fondo hay racismo. España lo está padeciendo. En esto hay que ser categóricos", dijo Vargas Llosa casi al unísono con Rivera.

Mario Vargas Llosa no solo estuvo arropado por el líder de Ciudadanos en una tarde tan especial para él. Para ver al escritor acudieron a la Fundación Rafael del Pino Tamara Falcó y su madre, que no se perdieron el acto. Tamara estuvo muy cordial y su madre comentó la reciente entrevista de su hija en el programa de Bertín: "Ya es imposible intentar cambiarla", espetó a los periodistas. "Tamara exagera las cosas, cambia algunas, pero ella es así", decía la filipina. Sobre si trató de frenarla o censurarla antes de hablar con tanta sinceridad en televisión, Isabel también fue sincera: "Es inútil. Ella es como es. No sería Tamara si la cambiara", dijo la novia del peruano. Durante la emisión de la entrevista, Tamara estaba en la patria de Vargas Llosa (¿tío Mario?). Allí no sabemos si coincidió con Patricia Llosa, ex del Nobel, en la boda de Christian de Hannover y Sassa de Osma, pero sí sabemos que su madre la llamó al contemplar su show en Villa Meona. ¿Qué le dijo?