Demi Lovato: "La primera vez que contemplé el suicidio tenía siete años"

La cantante ha concedido una entrevista a corazón abierto en televisión en la que ha sorprendido a todos sus seguidores al desvelar que la primera vez que tuvo pensamientos suicidas tenía tan solo siete años. Según ha asegura, tenía auténtica "fascinación con la muerte".

"La primera vez que contemplé el suicidio tenía solo siete años, y sentí fascinación con la muerte", ha declarado Demi Lovato en una charla con el programa El show del Dr. Phil. "He experimentado cosas de las que no he hablado y de las que no sé si hablaré alguna vez. Pero a los siete años, yo supe que si me quitaba la vida el dolor terminaría", alegaba.

Sus tendencias suicidas no terminaron con la infancia, sino que estuvieron ligadas a ella durante gran parte de su vida: "Esos pensamientos han vuelto varias veces, sobre todo cuando estaba sufriendo depresión o un ataque relacionado con mi trastorno bipolar. Hubo momentos en los que mi madre tenía incluso miedo de entrar a despertarme en la habitación por las mañanas porque no sabía si cuando abriera la puerta iba a encontrarme viva o muerta", ha señalado la cantante.

Además, Demi ha afirmado que se alegra de haber superado esa etapa autodestructiva: "Siento que eso está superado por fin, como también lo está mi adicción a las drogas y al alcohol, sustancias en las que ya no pienso. Lo que sigue siendo una batalla son mis desórdenes alimenticios, pero ahí estoy. Ahora soy muy optimista".

El objetivo de Demi con estas declaraciones no es que la gente conozca su historia, sino que sirva de ayuda para otras personas que sufren este tipo de situaciones: "No te lo guardes dentro, no te aísles. Habla con otras personas, ya sean amigos o familiares. Y si sientes que no tienes a nadie, mira en tu interior y trata de encontrar algo que te atraiga hacia la recuperación. Cada persona en este planeta merece vivir", ha explicado la artista en un llamamiento a las víctimas de este tipo de problemas.