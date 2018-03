La enésima borrachera de Ernesto de Hannover fue lo mejor de la boda de su hijo con Sassa de Osma

Los fastos de la boda real en Perú nos devuelven a la crónica social de toda la vida, dedicada menos a frikis y más a princesas y millonarios de verdad, y a la auténtica jet set internacional. Otras cosa es que luego lo más jugoso para las marys de clase media sea lo de David y Paula. En la variedad está el gusto de los seguidores del mundo del corazón.

Hola

Lo más atractivo de los festejos nupciales celebrados en Lima fue la reaparición en sociedad de Ernesto de Hannover, padre del novio y último marido conocido de Carolina de Mónaco. La presencia del patriarca de la casa real de Hannover fue fugaz e intermitente, ya que igual que le ocurrió en la boda de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz en Madrid, Ernesto se fue de copas la víspera del enlace y al día siguiente Carolina desfiló sola por la alfombra de La Almudena con cara de mala uva y dignidad de princesa.

Cuenta Hola que Hannover junior, el novio, se escapó un rato de la ceremonia para ir a visitar a su padre al hospital y, cuando comprobó que el tema iba de coma etílico y no de intoxicación por ceviche (la explicación oficial), volvió tranquilo al banquete. Grande siempre

Nos gusta mucho por cierto la pequeña Alexandra, la hija de Carolina y el príncipe, más Hannover que Grimaldi, lo que se traduce en que nada tiene que ver con la parte choni del Principado, o sea, sus primas, las hijas de Estefanía de Mónaco. Echamos de menos alguna foto para la historia. Como el posible saludo entre Ernesto padre y su ex mujer Chantal Hochuli, a la que dejó plantada por Carolina (su amiga). Y también nos gustaría saber si Patricia Llosa, de la alta sociedad limeña, estuvo entre los invitados.

Y es que las cámaras se centraron sobre todo en los novios y sus jóvenes y famosos amigos, los Grimaldi y la parte española de los invitados, como Tamara Falcó, con uno de los escotes más pronunciados de las distintas celebraciones, escote muy poco apropiado por cierto para quien estuvo a punto de ingresar en un convento. O Alejandra de Rojas y su ex novio Luis Medina, que consiguió un chaqué gratis, gracias a su acuerdo con El Corte Inglés, un trueque del que ya sospechábamos cuando Hola publicó en números anteriores las fotos del hijo de Naty Abascal probándose el chaqué en la planta de sastrería de los grandes almacenes. Pero este chico, además de la sangre azul de su difunto padre, ha heredado la habilidad de su madre para sacarse cosas por su cara bonita. Naty es mejor en esto que Cristina Cifuentes apañando exámenes en las universidades que ella 'subvenciona'.

El tema Echevarría Bustamente se desatasca por fin, después de meses dándonos la tabarra con medias verdades y un suspense perfectamente calculado para llegar a donde estamos, a la exclusiva mejor pagada del año. Por un lado están las primeras fotos de Echevarría y el futbolista Miguel Torres (posando) en el interior de un coche, perfectamente sincronizadas con el comunicado de divorcio de Paula y Bustamante y el anuncio de que la próxima semana, habrá entrevista exclusiva con el cantante dando su versión de los hechos. Las fotos llevaban guardadas diez días en el cajón de Hola.

Se habla de cheque con muchos ceros por la oferta completa de toda esta novela por entregas, en la que Paula y David están en total acuerdo para sacarle beneficios al tema. Después vendrán las declaraciones exclusivas de Paula, la entrevista con el futbolista, la nueva casa de la flamante pareja Y así hasta completar el pack que han firmado, en parte, conjuntamente.

En el comunicado del divorcio llama la atención que los papás de Daniela pidan respeto a su intimidad por el bien de su hija mientras se anuncia en unas líneas más abajo la que será la primera entrevista del cantante contándolo todo, todo, todo.

Últimamente, nuestras famosas se enamoran de empresarios latinos. Mar Flores ha sido abandonada por un millonario mexicano, que la dejó por una compatriota guapísima (aunque no tanto como nuestra Mar), pero Nieves Alvarez confirma lo que ya nos habían contado: su relación con otro mexicano serio y discreto. La diferencia con Mar Flores es que Nieves lo cuenta en Hola sin cobrar un céntimo.

Belén Rueda también está enamorada de un argentino, aunque éste vive en Marbella. Y Marta Sánchez estrenó pareja, otro porteño dedicado en Madrid a los negocios inmobiliarios, que ya apareció hace tres años junto a Laura Ponte, haciendo juntos la compra en el súper.

Lecturas

¿Que Terelu vende a Hola la exclusiva de su hija Alejandra despixelada cuando la niña está a punto de cumplir los 18 años? Pues ahora yo enseño en Lecturas a mi hija Carmen, que no la conoce nadie, aunque tenga ya cumplidos los 25. Eso nos trasmite Carmen Borrego en este nuevo duelo mediático de las hijas de Teresa Campos. Carmen Borrego y su hija posan en algunas fotos con un vestido idéntico, estampado con un corazón y corona real, inspirado quizá en un peto de los tres mosqueteros, o tal vez en una carta de póker un tanto singular. En otra de las fotos, Carmen Almoguera, que así se llama la nieta mayor de María Teresa, lleva una casaca militar que le viene algo grande pero la chica es muy mona, mitad Campos, mitad Borrego. Para justificar la exclusiva, la mamá explica que tener una hija así y no enseñarla, "es muy duro". Y desvela que Carmen hija es el ojito derecho y la favorita de su abuela Teresa. No nos extraña: aparentemente es la única de la familia que trabaja en algo serio y consistente. La casa de Carmen Borrego no tiene las ínfulas del pisazo de Terelu, ese tríplex con piscina privada, jacuzzi y una hipoteca encima que no deja a Terelu llegar tranquila a fin de de mes y la obliga a tragar lo que haga falta en los platós de Telecinco. Pero si hay rivalidad entre las Campos por sus hijas o por sus respectivas viviendas, es sólo aparente. Borrego cuenta que prepara un nuevo proyecto conjunto con Terelu, precisamente en la revista Lecturas. Esperamos impacientes.

En las páginas siguientes, nos encontramos a Gloria Camila y su novio Kiko. Han grabado un vídeoclip conjunto en el que se estrenan como cantantes y donde ella se proclama la reina de Mercadona y él se presenta como un chulo en toda regla que vive a costa de su pareja y presume de no saber leer ni escribir, sumar o restar. El argumento, ¿es ficción o realidad?

Pilar Eyre se lamenta de que las dos casas que la Familia Real tiene en Baqueira Beret estén tan desaprovechadas, ya que cuesta una fortuna de dinero público mantenerlas como es debido, arreglar los tejados cada año, los sueldos de los guardias que la custodian y tener a punto los coches que se guardan en los garajes. Y todo para que luego el Rey se vaya a esquiar a Formigal y Letizia practique en secreto en los Alpes, según Eyre. Un despilfarro.

Semana

De la jornada de Felipe VI esquiando con amigos también da cuenta Semana, pero añade que mientras el Rey se deslizaba por las pistas de Formigal, Letizia disfrutaba en Madrid de un fin de semana con sus hijas, su hermana Telma y su sobrina Amanda, la hija de Telma, que cumplió años junto a sus primas y su tía la reina. No hay fotos de la celebración ni datos de cómo soplaron las velas.

María Patiño en bikini tomando el sol en Fuerteventura, es una imagen que se repite varias veces al año, ya que la periodista elige desde hace tiempo la maravillosa isla como refugio de las tensiones que provoca el plató. La diferencia con reportajes anteriores son los nuevos retoques estéticos de Patiño además de los puntos que le han cosido en una ceja, después de caerse de la bicicleta.

Diez Minutos

Eva González y Cayetano Rivera llevan a su pequeño al pediatra, visita rutinaria obligada porque el niño está sanísimo y es una hermosura. Poca sustancia tiene la noticia como para ocupar la portada de la revista.

Lolita y su hija Elena Furiase están furiosas, valga la redundancia, porque se ha filtrado el embarazo de la chica y se les ha fastidiado la exclusiva de Lolita abuela o algún titular por el estilo. Elena anda floja de trabajo y hasta pensó en irse a América a probar suerte. No tenemos dudas de que habrá posado familiar de madre e hija, pero ya bastante devaluada por la falta de sorpresa.