Ricky Martin, ingresado en el hospital tras sufrir un accidente

El cantante se ha visto obligado a hacer un parón en su gira de conciertos por Las Vegas tras el percance que sufrió este domingo. Durante su espectáculo, la rodilla le jugó una mala pasada y el puertorriqueño acabó ingresado en el hospital.

Ricky Martin (46) compartió un vídeo a través de su cuenta de Instagram Stories en el que aparecía en el hospital, tumbado en una camilla y a punto de someterse a un estudio médico que valorase la gravedad de su lesión.

El puertorriqueño explicó que su lesión ocurrió durante uno de sus shows, donde el movimiento de sus caderas y piernas no acabó como se esperaba: "Hace dos noches me fastidié una pierna. Aunque el show estuvo fantástico yo no estuve al máximo. El dolor era muy fuerte, por lo que tuve que tomar medicamentos. Además voy a tomarme dos días libres. Nada de baile por dos días y estaré de vuelta".

Decenas de fans se volcaron en animar al artista, deseándole una pronta recuperación: "Descansa cielo y ponte bien", "corazón, espero que estés mejor" o "que te mejores Ricky" son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes.