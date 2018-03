La pulla de David Bustamante: "He sido muy generoso, por eso nos hemos entendido bien"

El cantante concederá una entrevista en exclusiva para la revista Hola a cambio de más de 200.000 euros que será publicada el próximo miércoles. Aún así, la revista ha ofrecido un pequeño adelanto hoy que no tiene desperdicio: "Yo he seguido durante todo este año, sin que nadie me lo diga, contribuyendo a las cargas comunes. Considero que he sido muy generoso y eso ha sido una de las causas que ha contribuido a que nos entendiéramos bien", dice David Bustamante.

El cántabro, que hablará abiertamente sobre su separación y divorcio de Paula Echevarría tras 13 años de relación, se muestra orgulloso de haber resuelto sus diferencias con la madre de su hija antes de llegar al juzgado: "No ha hecho falta ningún juez en nuestra separación. Hemos sido nosotros. Nos hemos puesto de acuerdo en todo. Hemos hecho las cosas muy bien los dos porque lo primordial es nuestra hija".

Además, el cantante, que posa desde su nuevo ático de soltero en Madrid, afirma que han sido unos meses difíciles para él: "Estoy intentando encontrarme a mí mismo. Llevo tres años viviendo en familia y paso muchos días solo y esa ha sido la causa de esa tristeza que habéis visto. Por eso he estado más apartado de las redes sociales y de los medios". Y añade: "Eso no significa que no esté creciendo, no significa que esté abatido. Soy una persona feliz porque he encontrado el equilibrio".