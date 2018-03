Torta en la cara de Carmen Borrego y su hija contra Terelu: "El ojito derecho de mi abuela soy yo"

Las comparaciones son deliciosas. Si hace una semana, la mayor de María Teresa Campos presentaba a su hija, aún menor de edad, en la portada de Hola, ahora es Carmen Borrego la que devuelve el golpe desde la competencia: Lecturas, un medio enemigo hasta ahora del clan y que -recordemos- publicó aspectos de la vida privada de Carmen Borrego y su familia que no les gustaron: cuestiones tan incómodas como las relacionadas con su primer marido, un aborto, o la custodia de sus niños. Ahora Carmen no solo se traga su orgullo dando a la publicación que odiaba esta primicia sino que colaborará con ellos. El dinero no da la felicidad pero te da a las Campos.

La exclusiva, adelantada por Informalia este martes, incluye además de las fotos unas declaraciones tanto de la madre como de la hija. Borrego presume de hijos y lanza pullas a su hermana resaltando que su hija es licenciada en Derecho y sobre todos que sus niños (ahora de 27 y 25 años) han guardado para ellos su privacidad hasta ahora. No olvidemos que Terelu fue criticada por haber llevado a su hija Alejandra, aún menor en el momento de salir a la venta la revista, a la portada y cobrando por la exclusiva.

La pequeña de las Campos ha seguido así los pasos de su hermana para presentar a su hija en sociedad y vía exclusiva. Eso sí, a diferencia de su prima Alejandra, Carmen hija ha hablado y ha lanzado un zasca en toda regla: "Mi tía y mi madre discuten por ver quién es la favorita de mi abuela, pero el ojito derecho de María Teresa Campos soy yo".

Y esto ha ocurrido sólo siete días después de que Terelu (52) y su hija Alejandra (17) protagonizasen la portada de su revista de cabecera, su hermana y su sobrina, Posan juntas desde distintos rincones de la casa, en la que viven ambas con el segundo marido de Carmen Borrego (51), Jose Carlos Bernal, y aseguran que están muy unidas. La periodista se retrata como una madre obsesiva y orgullosa: "Mi hija tiene 25 años, es abogada y de todas las Campos es la que más se come el mundo".

Borrego recuerda además dos de los capítulos más difíciles de su vida, como cuando perdió la custodia de sus hijos: "He sufrido mucho pero por el respeto que les tengo jamás contaré cosas que creo que sólo pueden dañarles". También evoca el sufrimiento que padeció cuando le diagnosticaron el cáncer de útero hace unos años: "Me dolió más decirle a mi madre que estaba enferma que el propio cáncer", dice en la entrevista.

A diferencia de su prima Alejandra, Carmen interviene en la entrevista. Muy moderna, con piercing en la nariz y un tatuaje floral en el pie, asegura que su madre es tan obsesiva que la llama "peligrosa", que estudió derecho porque odia las injusticias y que admira a su abuela: "Mi tía y mi madre discuten por ver quién es la favorita de mi abuela, pero el ojito derecho de María Teresa Campos soy yo". También dice que algunas noches no duerme en casa, aunque no sabemos si es que duerme en la calle o en casa de alguien. A los 25 años, puede dormir donde le apetezca.