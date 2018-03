Carmen Borrego: le dijeron que su hija tenía un tumor cuando se iba de viaje

La menor de las hijas de María Teresa Campos sorprendía a media España cuando hace mes y medio aparecía en unas imágenes llorando a lágrima tendida a punto de partir a América junto a su madre y su hermana para grabar un programa de Telecinco.

Muchos se preguntaron por el motivo de aquel llanto y se dijeron cosas como que fue porque iba a dejar unos días a su marido. Pero la verdad es otra. Carmen Borrego lloraba porque había recibido una noticia preocupante sobre uno de los seres que más quiere en el mundo: su hija, a la que le descubrieron un tumor que ha resultado ser bueno. Fue por eso por lo que se marchó a Miami llorando, porque ocurrió o se lo comunicaron esa semana y ella no pudo quedarse porque el programa le dijo que no podían retrasar la grabación y ella lo tenía firmado. Tuvo que ir a su pesar.

La que podemos considerar aún hoy como la menos conocida del clan Campos (ha comentado en más de una ocasión que las cámaras le horrorizan) ha ido adquiriendo un protagonismo que puede hasta eclipsar a su hermana, Terelu, o incluso a su madre, María Teresa Campos.

Carmen sin embargo parece haber perdido el miedo a la popularidad y a contar cosas de su vida privada. Por ejemplo, acudió a principios de este año al programa de Toñi Moreno Viva la vida donde desveló que ambas habían dormido en la misma cama cuando eran compañeras de trabajo. Carmen, de hecho, fue jefa de Toñi Moreno y dice la gaditana que era muy exigente.

Pero por encima de todo en su vida Carmen ejerce de madre, aunque sea más conocida como hija de... Borrego se siente muy orgullosa de sus dos hijos: José y Carmen. José trabaja como productor y Carmen como abogada. Por eso, las lágrimas al tener noticias sobre la salud de su hija. Ahora aparece en la revista Lecturas, un medio desde el cual han golpeado en reiteradas ocasiones tanto a Terelu como a María Teresa Campos. Hay quien incluso considera una traición de Carmen Borrego a su madre y sobre todo a su hermana que se haya prestado a hablar y posar para un semanario 'enemigo'. La explicación es sencilla: el dinero de la exclusiva. Si esta semana comprobábamos que Terelu vendía a su hija, aún menor, como carne de portada (de la revista Hola), este miércoles veremos a Carmen Borrego contestando a las preguntas de otra publicación y presentando en sociedad a la otra Carmen, la otra nieta de María Teresa Campos, en este caso, mayor de edad, un asunto que le devuelve protagonismo a su madre. El turbio sunto de la custodia de sus hijos fue comentado en su día. Fue su participación en el reality Las Campos lo que la catapultó hacia el éxito, a la vez que el interés mediático por el personaje aumentaba. Hace un año su nombre estaba de actualidad y fue entonces cuando comenzaron los medios a ocuparse de que saltaran a los titulares su ictus, su cáncer de útero y la pérdida de la custodia de sus hijos. Para recordar este asunto echamos la vista atrás:

Carmen Borrego conoció al que se convirtió en su primer marido, Francisco Almoguera (técnico de sonido) cuando aún era muy joven. Contrajeron matrimonio en 1989 pese a que este chico no caía bien ni a su hermana Terelu ni a su madre. Algo de intuición debían tener porque pasado un tiempo Carmen cogió a sus hijos y salió del hogar conyugal. "Me casé muy joven, pero me dio dos hijos y no me arrepiento de nada", decía no hace mucho en una d elas pocas ocasiones que ha hablado en público de este asunto. Años después, en 1996, Almoguera interpuso una demanda contra la menor de las Campos, el juez le dio la razón y Carmen perdió la custodia de sus dos hijos. Tardó varios años en recuperarse del varapalo que ello supuso hasta que recuperó la custodia. Más tarde tuvo una relación con Rafael García, productor del programa de su madre con el que estuvo 12 años.

Fuen en 2001 cuando sufrió un principio de ictus y mientras estaba hospitalizada le detectaron un cáncer de útero que por fortuna fue detectado a tiempo. Desde 2014 es feliz con José Carlos Bernal, su marido. Con el empresario hostelero ha recuperado la sonrisa.