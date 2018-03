Cristiano Ronaldo, demandado por acoso

Nuevo quebradero de cabeza para el astro portugués. Erika Canela (20), la ganadora de Miss Bum Bum 2016 en Brasil, ha interpuesto una demanda contra él por supuesto acoso vía teléfono móvil: "Me bombardearon con mensajes ofensivos e insultos cuando lo rechacé".

Según ha afirmado la modelo al diario británico The Sun, todo comenzó cuando ella rechazó las insistentes proposiciones de Cristiano Ronaldo (33), quien supuestamente le enviaba mensajes vía Whatsapp para conocerla. El discurso dulce y amable del deportista se tornó más duro y la joven comenzó a recibir mensajes ofensivos e insultos en su teléfono móvil: "Me llamaron puta y me dijeron que iban a arruinar mi vida". Esta situación la llevó al límite y las consecuencias fueron terribles: "Dejé de comer, no podía dormir y no quería salir".

Erika no puede asegurar que el autor de los mensajes fuera el propio Cristiano Ronaldo, pero sí está convencida de que provenían de su entorno, por lo que ha decidido poner una demanda al futbolista, que aún no se ha pronunciado al respecto.

Hace casi un año que la modelo brasileña acudió a un programa de la televisión portuguesa para desvelar que el novio de Georgina Rodríguez estaba interesado en ella: "Me preguntó '¿Quieres venir a mi casa? Quiero verte. Vivo junto a ti. Podemos descansar juntos", aseguró. Ella accedió a verlo al día siguiente, pero unos problemas con su teléfono móvil y los compromisos profesionales de Cristiano Ronaldo imposibilitaron la cita: "Hablé con él y estaba irritado. Fue un poco rudo conmigo y no me gustó. Me hubiera encantado salir con él pero me iba a usar como un objeto", aseguró.